Algérie: Coupe d'Algérie - Demi-finale - Le CRB élimine l'USMA aux tirs aux but (3-1) et rejoint le MCA en finale

ALGER — Le CR Belouizdad a rejoint le MC Alger en finale de l'édition 2024 de la Coupe d'Algérie (seniors/messieurs) de football, après sa victoire contre l'USM Alger aux tirs au but (3-1 / 0-0 a.p.), en demi-finale disputée dans la nuit de mercredi à jeudi, au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger).

Côté USMA, les trois premier tireurs, en l'occurrence Zineddine Belaïd, Saâdi Radouani et Akram Djahnit ont raté leurs penalties, alors qu'Adem Alilet a été le seul à réussir le sien.

Concernant le Chabab, ce sont Youcef Laouafi, Mohamed Islam Belkhir et Wamba qui ont marqué, alors Raouf Benguit, qui avait choisi l'option de la puissance, avait envoyé son tir dans les décors.

A signaler le rôle prépondérant du gardien Belouizdadi Redouane Maâchou, entré en jeu juste avant la fin prolongations en remplacement d'Alexis Guendouz et qui était dans tous les bons coups pendant cette séance de tirs au but.

Pour ce qui est du match, il a été relativement équilibré et le score vierge de zéro partout ne reflète pas vraiment sa véritable physionomie, puisque les deux équipes avaient pratiqué un jeu ouvert, en exploitant toute la surface du terrain.

C'est même le cas de dire que les deux équipes se sont procurées quelques belles occasions de marquer, sauf que l'excès de précipitation devant le but en avait voulu autrement.

La qualification s'est finalement jouée aux tirs au but et à cet exercice, c'est le Chabab qui a été le plus adroit en réussissant trois tirs sur quatre, alors que de l'autre côté, seul un pénalty a été transformé.

Le match USMA - CRB a été dirigé par Lotfi Bekouassa, en tant qu'arbitre principal. Il était assisté dans sa tâche par Akram Abbès Zerhouni et Adel Abbane, respectivement comme premier et deuxième assistant. Le quatrième arbitre était Mr Youcef Gamouh, alors la vidéo assistance à l'arbitrage (VAR) était dirigée par l'arbitre international Mustapha Ghorbal.

Le MC Alger a été le premier à décrocher son billet pour la finale de cette édition 2024 de la Coupe d'Algérie de football, après avoir éliminé le CS Constantine sur le score de deux buts à un, après prolongations. Le match s'était soldé en effet sur le score d'un but partout et il a donc fallu recourir à l'extra-time pour départager les deux clubs, et désigner l'heureux élu qui allait animer la finale.

Cette première demi-finale s'était jouée au stade Miloud Hadefi d'Oran et les Sanafir ont été les premiers à trouver le chemin des filets, grâce à Madani (20e), et il a fallu attendre la 79e pour voir le milieu de terrain ivoirien Zougrana égaliser. Le but de la qualification, lui a été inscrit par le capitaine Ayoub Abdellaoui, à la 117e minute.

Ce sera donc une finale MCA - CRB, au mois de mai prochain, et ce sera la deuxième consécutive pour le Chabab, qui l'avait perdue l'an dernier contre l'ASO Chlef.

Déclarations

Youcef Laouafi (Joueur de CRB): "Tout d'abord, je suis heureux d'avoir bien accompli mon devoir. Je tire relativement bien les penalties et c'est pour cela qu'on me charge toujours d'exécuter le premier. Encore une fois, l'entraîneur a décidé de me faire confiance pour cette tâche délicate et je suis heureux d'avoir répondu présent et mis mon équipe sur les bons rails pour la suite de série de tirs au but.

C'a été un match difficile, contre une équipe coriace, qui voulait se qualifier tout autant que nous. Dieu merci, la chance a fini par tourner en notre faveur et nous dédions cette qualification à nos fidèles supporters, qui nous ont soutenus tout au long du match, sans jamais douter de notre aptitude à leur offrir une deuxième finale consécutive. Nous avons perdu celle de l'an dernier et nous sommes décidés à faire le maximum pour se rattraper cette saison".

Naoufel Khacef (Joueur du CRB): "On voulait cette qualification et je pense que notre rendement sur le terrain a bien reflété nos intentions. Il est vrai que la victoire a mis du temps à se dessiner mais au final, nous avons réussi à atteindre notre objectif et c'est cela le plus important. A présent, on va savourer cette qualification, que je considère amplement méritée, après quoi on commencera à préparer la finale, avec là encore la ferme intention d'aller au bout. Nous avons déçu nos supporters en perdant la finale de l'an dernier, et puisque l'occasion de se racheter se présente dès cette année, nous ferons tout ce qui est en notre possible pour la saisir".