Togo: Déclaration d'arrivée - La Mission d'Experts d'Observation Electorale de l'Union africaine (MEOEUA) est arrivée en République Togolaise le 21 Avril 2023

La Mission d'Experts d'Observation Electorale de l'Union africaine (MEOEUA) est arrivée en République Togolaise le 21 Avril 2023 et y séjournera jusqu'au 2 Mai. À l'invitation du Gouvernement Togolais, le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Moussa Faki Mahamat, a dépêché cette mission de court terme pour observer et rendre compte du déroulement des élections législatives du 29 Avril 2023.

La MEOEUA, est conduite par l'Ambassadeur Calixte Aristide Mbari, Chef de la Division de la Démocratie, des Elections et du Constitutionnalisme de la Commission de l'Union Africaine. Elle est composée de Huit (8) observateurs de court terme (OCT) dont des experts électoraux, des Membres d'organisations de la Société Civile, des représentants des médias et des institutions académiques qui viennent de huit Etats africains, à savoir : Afrique du Sud, Bénin, Burundi, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Maroc et Nigeria.

La MEOEUA a pour mandat d'observation les élections législatives en République Togolaise, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, entrée en vigueur le 15 février 2012, la Déclaration de l'OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique AHG/Decl.1 (XXXVIII), et les directives de l'UA pour les missions d'observation et de suivi des élections ainsi que la Constitution et les lois de la République du Togo.

Les objectifs de la MEOEUA sont : (a) fournir un rapport précis et impartial sur le déroulement des élections législatives du 29 Avril 2024 ; (b) formuler des recommandations sur la base des observations pour améliorer les élections futures ; et (c) démontrer l'engagement de l'UA à soutenir le processus électoral et de démocratisation au Togo en vue d'assurer que la conduite d'élections crédibles contribue à la consolidation de la gouvernance démocratique, de la paix et de la stabilité.

La MEOEUA s'entretiendra avec les parties prenantes au processus et observera les derniers jours de la campagne et les opérations du vote. Sur la base de ses conclusions, la mission publiera un rapport destiné à toutes les parties prenantes dudit processus électoral après la publication des résultats définitifs.

La Mission a établi son quartier général et son secrétariat à l'Hôtel 2 Février.

Fait à Lomé, le Dimanche 21 Avril 2024

Anne Marie Ndihokubwayo | Courriel : ndihokubwayoa@africa-union.org / Unité Démocratie et Elections | Direction de la gouvernance et de la prévention des conflits | Commission de l'Union Africaine| Addis-Abeba, Éthiopie.

Direction de l'information et de la communication, Commission de l'Union Africaine I Courriel : DIC@africa-union.org / Site internet : www.au.int I Addis-Abeba, Éthiopie