Afrique: « Camp de Thiaroye » - Un film coproduit par la Tunisie parmi les copies restaurées dans Cannes Classics 2024

TUNIS/Tunisie — Une copie restaurée du film « Camp de Thiaroye » de Ousmane Sembene et Thierno Faty Sow a été sélectionné dans la section Cannes Cassis du Festival de Cannes 2024. Ce film de fiction (2h33) est une coproduction de 1988 entre le Sénégal et l'Algérie et la Tunisie.

La 77ème édition du Festival de Cannes qui se déroulera du 14 au 25 mai a dévoilé, jeudi, la selection complète de Cannes Classics. « Camp de Thiaroye » figure parmi des oeuvres cultes du cinéma mondial restaurées qui seront présentées en avant-première à Cannes.

Le festival a annoncé un film restauré avec la Hobson/Lucas Family Foundation par The Film Foundation's World Cinema Project et Cineteca di Bologna au laboratoire L'Immagine Ritrovata" en association avec le ministère tunisien des Affaires Culturelles et le ministère sénégalais de la Culture et du Patrimoine historique. Il sera projeté en présence de Margaret Bodde, directrice générale de The Film Foundation.

La restauration a été faite avec le soutien du réalisateur et producteur Mohamed Challouf (Association Ciné-Sud Patrimoine). Dans un document parvenu à l'agence TAP, Challouf a présenté toutes les données relatives à ce film dont la post-production et le tirage des copies ont été entièrement assurés, à l'époque, par le laboratoire de la Société anonyme tunisienne de production et d'expansion cinématographique (SATPEC).

%

« Camp de Thiaroye » a été réalisé avec une équipe technique et artistique panafricaine. L'équipe tunisienne est composée de Kahéna Attia (cheffe monteuse) et Hachemi Jouak (mixage son). Outre les sénégalais, l'équipe technique algérienne est composée de Ismail Lakhdhar Hamina (directeur de photo) et Rachid Bouafa (ingénieur du son).

« Camp de Thiaroye » est une histoire qui se passe au "Sénégal, en 1944. Un bataillon de tirailleurs africains arrive au camp de transit de Thiaroye. Ces hommes, enrôlés de force dans l'armée coloniale, mais fiers d'avoir combattu contre les nazis, attendent leur démobilisation et leur solde. La fierté fait bientôt place à la désillusion devant les promesses non tenues. Exaspérés par l'attitude coloniale des officiers, les tirailleurs se mutinent et s'emparent d'un général. Ils exigent la même solde que leurs camarades blancs. L'officier cède. Mais, une fois libéré, il envoie ses chars contre le camp. La répression sera sanglante... Une fiction tirée d'un fait authentique."

Le casting réunit des acteurs comme Sidiki Bakaba (Côte d'ivoire), Ismaila Cissé (Mali), Daniel Odimbossoukou (Gabon), Ismael Lo(Sénégal), Gustave Zorgho (Burkina faso) Zao (Congo) et Hamed Kamara (Guinée)...

Ce film panafricain important constitue un de devoir de mémoire qui rend justice à ceux que l'on appelait tirailleurs sénégalais dont la majorité a étés enrôlée malgré elle dans l'armée française", a fait savoir Challouf. Il a encore souligné que ce film a été refusé au Festival de Cannes 1988. Au mois de Septembre de la même année, il a été présenté en sélection officielle de la Mostra de Venise en Italie où il a obtenu le prix spécial de Jury.

Le festival de Cannes 2024 a adressé ses remerciements à Mohamed Challouf qui avait contribué à la restauration d'un film de fiction présenté dans Cannes Classics en 2022, « Viva la muerte » de l'Espagnol Fernando Arrabal, restauré par la Cinémathèque de Toulouse. En 2019, la Tunisie était également représentée à Cannes Classics par un documentaire restauré, « Caméra d'Afrique» de Ferid Boughedi.

"La sélection Cannes Classics, créée il y a vingt ans, est faite cette année encore de célébrations, de copies restaurées et de documentaires, a annonce le festival de Cannes. Elle sera marquée par la présence de grands artistes : Faye Dunaway, Wim Wenders, Sylvia Chang, Costa-Gavras, Raymond Depardon, Marco Bellocchio, Ron Howard, Frederick Wiseman, Dong-ho Kim, Montxo Armendáriz et plus encore, pour visiter l'histoire du cinéma..."

Voic la liste des copies restaurées dans Cannes Classics 2024:

- VIOL EN PREMIÈRE PAGE (Sbatti il mostro in prima pagina), Marco Bellocchio, 1972, 1h28, Italie/France

- THE SUGARLAND EXPRESS, Steven Spielberg, 1974, 1h50, États-Unis

-CAMP DE THIAROYE, Ousmane Sembene et Thierno Faty Sow, 1988, 2h33, Sénégal/Algérie/Tunisie

- L'ARMÉE DES OMBRES (Army of Shadows), Jean-Pierre Melville, 1969, 2h23, France

- JOHNNY GOT HIS GUN (Johnny s'en va-t'en guerre), Dalton Trumbo, 1971, 1h52, États-Unis

- ROSORA A LA 10 (Rosaura à dix heures), Mario Soffici, 1958, 1h42, Argentine

- TASIO, Montxo Armendáriz, 1984, 1h36, Espagne

- LA ROSE DE LA MER (The Rose of the Sea), Jacques de Baroncelli, 1947, 1h26, France

- BONA, Lino Brocka, 1980, 1h26, Philippines

- MANTHAN (The Churning), Shyam Benegal, 1976, 2h14, Inde

-SHANGHAI BLUES, Tsui Hark, 1984, 1h42, Hong Kong

-QUATRE NUITS D'UN RÊVEUR (Four Nights of a Dreamer), Robert Bresson, 1971, 1h23, France/Italie