Ile Maurice: Boolell effectuera son retour au Parlement le 7 mai

Le député du Parti travailliste (PTr) a raté les dearnières séances du Parlement en raison de problèmes de santé. Arvin Boolell va retrouver l'hémicycle le 7 mai. Pour rappel, il n'y aura pas de séance parlementaire le mardi 30 avril.

Arvin Boolell nous a laissé entendre qu'il agira comme chef de file du PTr au Parlement. «Shakeel Mohamed a toutes les qualités pour être un très bon leader de l'opposition, il continuera à occuper ce poste et on verra plus tard.» Le député a pris la parole pour la première fois lors d'une réunion de mobilisation mercredi soir à Pavillon, Quatre-Bornes, après s'être remis de ses problèmes de santé. Il avait fait un discours plutôt apolitique récemment à Trou-d'Eau-Douce.

Avec moins de verve qu'on lui connaît, Arvin Boolell, qui s'adressait aux partisans rouges, car cette réunion avait été organisée par le comité régional de Belle- Rose-Quatre-Bornes (n°18) a déclaré que la dissolution du Parlement pourra intervenir n'importe quand et il a fait appel non seulement aux sympathisants du PTr et du MMM, mais également à ceux qui estiment être délaissés par le PMSD et aux partis extraparlementaires d'être présents à Port-Louis le 1eᣴ mai.

«Les prochaines élections générales sont très importantes pour le pays et on ne peut pas laisser le pays être tenu en otage par une famille. C'est la vie ou la mort.» Il a soutenu qu'au plus tard le 15 mai un writ devait être publié pour la tenue d'une élection partielle dans la circonscription de Montagne- Blanche-Grande-Rivière- Sud-Est (n°10), mais selon lui, ce scrutin n'aura pas lieu.

Le MSM, a-t-il souligné, utilise le «money politics», manipule la presse et fait du bourrage de crâne pour tenter de remporter ces élections.