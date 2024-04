Madagascar: Ylang-ylang - Des entreprises étrangères en mission d'observation à Nosy Be

L'ylang-ylang malgache gagne davantage en notoriété sur le marché international. Des opportunités de partenariats commerciaux prometteuses s'annoncent après la visite de quatre entreprises étrangères à Nosy Be.

Des entreprises belges, japonaises et américaines effectuent depuis quelques jours une visite d'observation de la production d'ylang-ylang à Nosy Be en vue de partenariats commerciaux avec les coopératives de planteurs et de producteurs d'huiles essentielles. La plateforme des huiles essentielles de Nosy Be, qui réunit toutes les coopératives de producteurs d'ylang-ylang dans cette ville, a reçu la mission.

« Après des missions de prospection et des discussions menées par la plateforme, cette visite marque une autre étape dans le processus de partenariat avec ces entreprises avant de conclure des accords de commande. Les visiteurs ont pu observer directement les plantations, les méthodes de production, évaluer le potentiel de production, étudier le marché et connaître l'historique de la filière », a expliqué Adolphe Samsidine, président de la plateforme des huiles essentielles de Nosy Be.

«La mission a été un franc succès,» partage le patron des huiles essentielles de Nosy Be. «Toutes les exigences ont été satisfaites.» Si certains estiment que l'affaire est dans la poche, il préfère rester optimiste. «Les investisseurs nous ont fait part de leur enthousiasme. Nous sommes très confiants, les retours de leur mission nous parviendront au plus tard dans les deux mois à venir. De plus, la réputation mondiale de nos précieuses essences malgaches pour leur qualité supérieure est solidement établie,» a-t-il ajouté.

Responsabilité sociale

Cette mission d'observation sur le terrain fait suite aux différentes missions de prospection menées par la plateforme dans le but de promouvoir l'ylang-ylang malgache sur le marché international, notamment celle effectuée au Japon début février dernier.

Ces entreprises se sont déjà engagées à respecter une exigence spécifique de la plateforme en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Des projets éducatifs, dont la construction d'écoles, ont été envisagés. La pose de la première pierre pour la construction de salles de classes au CEG Bemanondrobe dans l'île aux parfums a d'ailleurs eu lieu lors de leur récente visite dans la ville.