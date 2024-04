Madagascar: Propriété intellectuelle - Valoriser l'innovation et la créativité sur fond de développement durable

Domaine aussi vaste que complexe, la propriété intellectuelle - regroupant les activités inventives et les créations intellectuelles, incluant la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique - fait avant tout référence au droit et aux règles régissant et protégeant la création, les inventions et innovations, autrement dit les créations de l'esprit.

Les brevets, les marques, le droit d'auteur font partie des formes les plus connues par le grand public à Madagascar, exprimant les droits que la propriété intellectuelle garantit à ses titulaires. Ce jour, Journée mondiale de la propriété intellectuelle, l'innovation et la créativité, justement, sont particulièrement mises en avant et mises en lien avec les objectifs de développement durables, conformément au thème choisi pour l'édition 2024 : « Propriété intellectuelle et objectifs de développement durable : construire notre avenir commun grâce à l'innovation et à la créativité », si l'an dernier, cette journée était plus axée sur les femmes et la propriété intellectuelle.

Cette année, les attentions se concentrent ainsi sur les rôles de la propriété intellectuelle dans la mise en avant de solutions innovantes face aux défis du développement durable dans le domaine socio-économique et environnemental.

Pour Madagascar, l'organisme en charge de l'administration de la propriété industrielle est l'Office Malgache de la propriété industrielle (OMAPI) tandis que la propriété littéraire et artistique relève des attributions de l'Office Malagasy du Droit d'auteur (OMDA).