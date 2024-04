Madagascar: Eau potable - Pénurie sévère dans 36% des quartiers de la Capitale, Un gap de 60 000 m3 par jour à combler

La ville d'Antananarivo et ses environs font face à une crise aiguë de pénurie d'eau, avec un déficit quotidien dépassant les 60 000 mètres cubes. Néanmoins, la Jirama indique que des mesures sont en cours de mise en oeuvre, pour faire face à cette crise.

Un problème sérieux ! C'est ce que l'on peut dire de la situation d'adduction d'eau potable à Antananarivo, d'après les explications fournies par Hilarion Ramiaramanana, chief of Emergency Network Water au sein de la Jirama. Outre la forte croissance démographique et la rareté des ressources en eau, cette situation alarmante est exacerbée par des pannes fréquentes dans les infrastructures de production et de distribution d'eau potable, en raison de leur vétusté.

Les quartiers périphériques et les zones en altitude sont les plus durement touchés par ces perturbations, où la fourniture d'eau est discontinue voire complètement interrompue. Les zones les plus impactées comprennent la Zone Ouest (Itaosy, Ambohimangidy, Fenoarivo, Ambohidrapeto), la Zone Nord-Ouest (Ivato, Ambohidratrimo, Ilafy, Lazaina), la Zone Centre (Faravohitra, Ankatso, Andraisoro, Fort Duchesne, Fort Voyron), la Zone Est (Ambatomaro, Ambohimangakely, Alasora) et la Zone Sud (Bongatsara, Andoharanofotsy, Ankaraobato, Merimanjaka).

Des zones rouges. Actuellement, 36% des quartiers d'Antananarivo souffrent d'une pénurie d'eau, dont 4% sont classés en situation critique, ne recevant pas d'eau autant le jour que la nuit, et 32% sont classés en situation d'alerte, n'ayant accès à l'eau qu'une partie de la journée. En outre, la production et la distribution d'eau pour ce mois d'avril dépendent largement du réseau électrique, ce qui aggrave la situation. De plus, des problèmes d'approvisionnement en pièces de rechange et en matériel de maintenance, ainsi que des difficultés dans le processus d'achat et de recrutement de personnel, entravent les efforts pour résoudre ces problèmes.

Solutions appliquées. SelonHilarion Ramiaramanana, des mesures d'urgence ont été prises pour atténuer les conséquences de cette crise, notamment l'application d'une alternance dans la distribution d'eau entre les quartiers en manipulant les vannes et en équilibrant le réseau. De plus, des camions citernes ont été mobilisés pour approvisionner les quartiers les plus touchés.

Concernant les investissements à moyen terme, des travaux d'amélioration sont en cours dans plusieurs endroits stratégiques, notamment à Fort Voyron, à l'UTC Ampirika, et aux UTC de Tanjombato II et Bemasoandro II. De nouveaux forages sont également prévus, notamment au Palais d'Iavoloha, afin de sécuriser l'approvisionnement en eau et de soulager le réseau public. Plusieurs projets d'aménagement de nouvelles stations et châteaux d'eau sont également envisagés dans différentes zones de la ville. Des projets structurants tels que le projet Jirama Water III visent à résoudre le problème de pénurie d'eau actuel et à répondre à la demande future en augmentant la production, en étendant et en réhabilitant les infrastructures existantes.

Bref, la crise de pénurie d'eau potable à Antananarivo nécessite des actions immédiates et concertées de la part des autorités locales et nationales, ainsi que des efforts soutenus pour moderniser et renforcer les infrastructures de distribution d'eau afin d'assurer un approvisionnement stable et durable pour les habitants de la capitale malgache.