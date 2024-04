Tunisie: Foire Internationale du Livre de Tunis - Une symphonie littéraire et culturelle

La 38e édition de la Foire internationale du livre de Tunis (Filt) a ouvert ses portes le 19 avril au Parc des Expositions du Kram, rassemblant une foule d'amoureux de la lecture et de professionnels du livre, venus de toute la Tunisie et d'ailleurs.

Avec l'Italie comme invitée d'honneur, cette édition met à l'honneur la richesse et la diversité de la culture méditerranéenne, offrant aux visiteurs un large éventail de découvertes littéraires.

Dès l'entrée, les visiteurs sont émerveillés par l'immensité de certains pavillons, qui semblent avoir mis le paquet pour marquer leur présence à la foire. Des livres pour tous les âges et tous les goûts sont présents, de la littérature classique aux romans populaires en passant par les bandes dessinées et les livres jeunesse.

Cependant, confie Oubay, un jeune garçon de 10 ans, « il n'est pas toujours facile de trouver ce que l'on cherche. Il y a beaucoup de livres pour les tout-petits ou pour les adultes, mais pas assez pour les enfants de mon âge ». Un constat partagé par certains parents qui regrettent le manque d'ouvrages jeunesse, adaptés aux préadolescents.

Outre les stands des librairies et des maisons d'édition, la foire accueille également des institutions et des organisations qui mettent en avant leur savoir-faire et leurs contributions à la promotion de la culture et du livre. C'est le cas du stand du ministère de la Défense, où le sergent-chef Haythem Feidi explique avec passion le travail du Centre national de la cartographie et de la télédétection. « Notre travail est essentiel pour le développement économique des régions », souligne-t-il, en montrant des cartes élaborées réalisées pour des clients tunisiens et étrangers.

Mais entre deux rayons, un constat s'impose : les smartphones sont omniprésents. Même les libraires et les éditeurs, pourtant au coeur de cet univers de papier, semblent parfois captivés par leurs écrans. La frénésie du monde numérique n'épargne personne, même dans ce havre de la culture. Malgré cette omniprésence des technologies, la Filt reste un lieu de rencontres et d'échanges.

En effet, la dimension internationale de la foire est également remarquable. Cette année, l'Iran, la Turquie, la France, la Grande-Bretagne et la Russie font partie des pays invités, chacun présentant une sélection de leurs meilleurs auteurs et éditeurs. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Tunisie, Abdulaziz bin Ali Al-Saqr, présent le 23 avril, n'a pas manqué de saluer la qualité de l'événement et l'importance de la culture dans le rapprochement des peuples.

La 38e édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis ne se résume pas seulement à la vente de livres. Un programme culturel riche et varié accompagne l'événement tout au long des dix jours, avec des rencontres littéraires, des séances de dédicaces, des conférences, des hommages et des ateliers spécialement conçus pour les enfants et les jeunes.

Avec plus de 109.000 titres exposés et une programmation culturelle dense, la foire du livre attire chaque année des milliers de visiteurs. Pour les plus jeunes lecteurs, une programmation spéciale a été conçue. Environ 280 ateliers leur sont dédiés, leur permettant de s'émerveiller devant la magie des contes, de s'initier à la création littéraire ou de se plonger dans des jeux éducatifs.

Cette année, l'affluence semble particulièrement importante, notamment en raison des événements en cours dans la région. Le stand de la Palestine, par exemple, connaît un grand succès, reflétant l'intérêt du public pour la cause palestinienne et son histoire.