Afrique: Ligue des champions - Demi-finale retour - Ce soir (19h00) - Mamelodi Sundowns-EST - Faire attention à tous les détails...

Assise défensive, placement, duels, sang-froid, réussite, Cardoso et ses joueurs devraient être prêts à gérer tous ces éléments et même les détails à quelques pas de la finale.

Ça y est, le jour J est arrivé avec une demi-finale retour qui s'annonce encore plus exigeante et pénible que le match aller remporté à Radès devant M. Sundowns. Un but n'est pas un mince avantage, avec des bois qui restent vierges. L'EST, qui défie un adversaire qui a montré d'énormes choses au match aller en acceptant de jouer et de s'exposer pour se créer maintes occasions. L'équipe de Sundowns a retrouvé samedi dernier ses automatismes et sa facilité à jouer contrairement aux quarts de finale, et pour l'EST, la deuxième moitié du parcours vers la finale reste aussi pénible.

Disposant de tous ses joueurs, Miguel Cardoso a pris le temps qu'il faut pour préparer ses plans et pour décortiquer le jeu des Sud-Africains. Certes, il ne va pas changer l'ossature de son équipe pour le match retour, mais il hésite encore entre reconduire l'équipe de l'aller ou renforcer son milieu par un quatrième relayeur, comme Zakarya El Ayeb.

Dans tous les cas, il a une ossature stable en défense notamment (le fondement de l'approche de Cardoso), et son équipe ne cesse de réussir à surmonter tous les matches qui se présentent. Il n'a pas à se faire trop de soucis parce que la pression est plus dans le camp des Sud-Africains qui jouent à domicile et qui seront tenus de prendre des risques pour gommer l'avantage de l'EST acquis à l'aller. Les équipiers de Houssem Tka ont effectué deux séances d'entraînement avant le match de ce soir, et, comme d'habitude, Cardoso n'a pas dévoilé grand-chose en axant son travail sur les balles arrêtées et sur la possession de la balle sans trop rentrer dans les détails.

Il n'a pas laissé passer l'occasion pour parler avec ses joueurs pour leur rappeler l'importance de ce match. Et aussi pour les motiver à évoluer en conquérants et non tel un outsider cherchant à défendre aveuglement sans tenter sa chance. Le Portugais est de ces entraîneurs qui privilégient l'équilibre défensif d'ensemble dans un premier temps, avant de se projeter vers l'avant. C'est une tactique payante jusque-là en attendant de la confirmer ce soir.

Sasse la tête pensante

L'EST compterait a priori sur le même onze qui a gagné samedi dernier avec les Memmiche, Ben Ali, Ben Hmida, Meriah, Tougai,Tka, Chaâlali, Aholou, Ghacha (El Ayeb), Sasse et Rodrigues. Et c'est justement Sasse qui demeure le premier atout offensif de l'EST. C'est lui qui, par ses mouvements sur la droite et plein axe ( comme sur le but à l'aller), crée le danger et permet à Ben Ali et Ben Hmida de trouver des espaces pour épauler l'attaque, tout comme Rodrigues qui dépend beaucoup de son compatriote.

Dans ce match qui sera long, l'EST aura besoin de son souffle et de ses nerfs pour aller en finale cinq ans après. Tout dépendra de la réussite collective et individuelle d'une équipe qui sait voyager comme au tour précédent face à l'Asec Abidjan.