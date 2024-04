Tunisie: Ministère des Technologies de la Communication - Ouverture d'un appel à candidatures aux start-up labellisées

Les dix start-up qui seront sélectionnées devraient bénéficier d'une prise en charge de leur participation au Salon VivaTech 24 et d'un stand au «Pavillon tunisien de l'innovation».

Le ministère des Technologies de la Communication a annoncé, hier, le lancement d'un appel à candidatures pour la sélection de dix start-up labellisées ayant des produits ou des services technologiques innovants afin de participer au «Pavillon tunisien de l'innovation», organisé en marge de la 8e édition du Salon «VivaTechnologie 2024» prévue du 22 au 25 mai prochain, à Paris.

Les produits/services seront évalués et sélectionnés sur la base de certains critères comme la pertinence et l'originalité, le degré de l'innovation, le modèle économique, la taille du marché et le potentiel de croissance, indique encore le ministère.

Les candidats intéressés sont invités à remplir un formulaire en ligne, et ce, avant le 28 avril, à minuit.

Les dix start-up qui seront sélectionnées devraient bénéficier d'une prise en charge de leur participation au Salon VivaTech 24 et d'un stand au «Pavillon tunisien de l'innovation».

Considéré comme le plus grand événement «start-up et tech» d'Europe, le Salon VivaTech a pour objectif de connecter des start-up, leaders technologiques, grandes entreprises et investisseurs qui ont su répondre aux plus grands défis de notre monde.

Près de 150 000 visiteurs sont attendus à la 8e édition de ce Salon qui accueillera plus de 120 pays et 40 pavillons.