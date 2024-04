Tunisie: Saïed dans un entretien téléphonique avec Macron - « Le pays veut traiter avec tous les partenaires d'égal à égal »

Le Président de la République a expliqué que ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie avec l'afflux d'un certain nombre de migrants irréguliers en provenance d'Afrique subsaharienne n'est pas naturel et que les efforts déployés doivent être unis pour démanteler les réseaux criminels qui sont à l'origine de cette situation.

Un appel téléphonique a eu lieu hier entre le Président de la République, Kaïs Saïed, et Emmanuel Macron, Président de la République française, au cours duquel plusieurs sujets ont été abordés, notamment les relations bilatérales, celles avec l'Union européenne et les bouleversements rapides que connaît le monde aujourd'hui.

Le Président de la République a souligné que la Tunisie veut traiter avec tous les partenaires d'égal à égal et veut aborder tous les dossiers avec une approche nouvelle basée sur des intérêts communs et de nouvelles valeurs humaines qui sont partagées.

Les vagues de migration irrégulière, qui s'aggravent de jour en jour, ont également été évoquées. Le Président de la République a expliqué que ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie avec l'afflux d'un certain nombre de migrants irréguliers en provenance d'Afrique subsaharienne n'est pas naturel et que les efforts déployés doivent être unis pour démanteler les réseaux criminels qui sont à l'origine de cette situation.

%

Il s'agit, a-t-il souligné, de réseaux de traite de personnes et de trafic d'organes, et qui appâtent par l'argent ces migrants irréguliers dont la pauvreté et la misère n'ont pas été causées par la Tunisie. Le Chef de l'Etat a clairement indiqué que la Tunisie n'accepte pas que ces migrants s'y installent car c'est quelque chose d'inacceptable et suspecte.

Parmi les sujets les plus importants longuement discutés figurait la guerre de génocide contre le peuple palestinien et la nécessité d'arrêter immédiatement cette guerre. Dans ce contexte, le Président de la République a souligné que la communauté humanitaire est aujourd'hui en avance sur la communauté internationale et que la légalité internationale n'est plus légitime pour l'ensemble de l'humanité.