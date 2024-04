Tunisie: Olympiades internationales de calcul mental 2024 à Dubaï - Nos brillants enfants ne pourront peut-être pas y aller !

L'édition 2024 se déroulera, du 10 au 15 mai prochain, à Dubaï, aux Émirats arabes unis où plus de 1.000 participants de plus de 50 pays sont attendus. La Tunisie a déjà remporté plusieurs médailles lors des éditions précédentes des Olympiades.

Malgré les brillants résultats obtenus lors des éditions précédentes, la participation tunisienne aux Olympiades internationales de calcul mental 2024, prévues en mai prochain aux Émirats arabes unis, semble compromise par des difficultés financières. En effet, de nombreux enfants talentueux en calcul mental se voient dans l'impossibilité de participer à cette compétition internationale, en raison du manque de soutiens financiers.

Ces jeunes prodiges, qui ont déjà fait leurs preuves lors d'événements régionaux et arabes, sont dans l'incapacité de s'acquitter des frais de participation, notamment les billets d'avion, l'hébergement et les frais d'inscription. Face à cette situation alarmante, les entraîneurs spécialisés dans le domaine de l'éducation des enfants et du développement des capacités mentales et mathématiques lancent un appel urgent aux médias nationaux pour sensibiliser l'opinion publique et mobiliser les soutiens nécessaires pour permettre à ces jeunes talents de représenter dignement la Tunisie sur la scène internationale.

Un investissement pour l'avenir

Les entraîneurs soulignent que l'investissement dans la promotion des talents et la création de conditions favorables à leur réussite constituent un investissement dans l'avenir du pays. En effet, ces jeunes champions en herbe sont les porteurs d'espoirs de la Tunisie et représentent un potentiel immense pour le développement de l'éducation.

Les entraîneurs lancent un appel à la solidarité de toutes les composantes de la société tunisienne, notamment les entreprises, les institutions et les particuliers, pour soutenir ces jeunes talents et leur permettre de réaliser leurs rêves. Ils invitent également les autorités tunisiennes à prendre des mesures concrètes pour soutenir la participation des enfants tunisiens aux compétitions internationales.

Chaima Ben Brahim, entraîneuse de calcul mental, a affirmé que «les enfants concernés par la participation aux Olympiades internationales aux Emirats arabes unis ont déjà participé à la dernière compétition organisée en Algérie le 10 février dernier». Et d'ajouter que ces élèves «ont obtenu les premières places, et ce n'était pas une tâche facile». D'ailleurs, «l'examen comportait 150 équations à résoudre en 5 minutes. Les élèves qui se sont présentés à cette compétition ont réussi à résoudre ces équations en 3 minutes et 49 secondes. Sept d'entre eux ont remporté les premières places. J'ai des photos et des vidéos qui le prouvent», a-t-elle souligné.

Ben Brahim a précisé aussi que «ces résultats ont été obtenus après un entraînement intensif comprenant 27 séances de formation. À chaque séance, l'élève accomplissait 1.600 équations par heure. Les élèves ont fourni des efforts exceptionnels et se sont distingués à la fois dans leurs compétences de calcul mental et dans leurs études, avec des moyennes scolaires de 17 et 18».

L'importance du calcul mental

Par ailleurs, notre interlocutrice a souligné, dans ce même contexte, l'importance du calcul mental dans l'apprentissage des chiffres et des méthodes rapides pour les compter.

Elle a également évoqué son rôle dans le développement intellectuel et psychomoteur, le renforcement de la confiance en soi, du sens de l'observation et de la réactivité, ainsi que le développement de la mémoire visuelle et de la concentration. Le calcul mental se reflète positivement, selon Ben Brahim, sur les performances scolaires de l'enfant.

Il convient de signaler que les Olympiades internationales de calcul mental sont une compétition annuelle qui réunit les meilleurs jeunes calculateurs mentaux du monde. L'édition 2024 se déroulera du 10 au 15 mai prochain, à Dubaï, aux Émirats arabes unis où plus de 1.000 participants de plus de 50 pays sont attendus.

Il est à souligner également que la Tunisie a déjà remporté plusieurs médailles lors des éditions précédentes des Olympiades.