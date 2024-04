Tunisie: Le chef de l'état au gouverneur de la BCT - « Mettre fin aux financements illégaux qui profitent à ceux qui cherchent à l'étranger à déstabiliser la Tunisie »

Le Président de la République a rappelé que la Tunisie a toujours adhéré à la position souveraine qui commande que cette coopération soit soumise aux choix nationaux et non dans le cadre de conditions ou de diktats, comme c'était le cas dans le passé.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, au Palais de Carthage, Fathi Zouhir Nouri, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie.

Cette réunion a porté sur les résultats de la participation de la Tunisie à la réunion ordinaire du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, ainsi que des rencontres qui ont eu lieu avec un certain nombre de représentants des pays, des institutions financières régionales et internationales et des banques et institutions nationales étrangères.

Le Président de la République a salué la considération accordée à la Tunisie, soulignant une fois de plus que notre pays, qui a de tout temps été ouvert à la coopération, a toujours adhéré à la position souveraine qui commande que cette coopération soit soumise aux choix nationaux et non dans le cadre de conditions ou de diktats, comme c'était le cas dans le passé.

Sur un autre plan, le Président de la République a appelé la Commission d'analyse financière à redoubler d'efforts pour mettre fin aux financements illégaux qui profitent aux partis qui ont choisi de tomber dans les bras de ceux qui cherchent à l'étranger à déstabiliser la Tunisie.