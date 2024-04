Cote d'Ivoire: Taekwondo - Emmanuel Ahoutou et Cheick Cissé équipent le club de Sakassou

Le ministre, directeur de cabinet du vice-Président de la République, Emmanuel Ahoutou Koffi et le champion olympique Cheick Cissé Sallah ont remis un important lot d'équipements sportifs le samedi 20 avril, au club de taekwondo de Sakassou.

La cérémonie mémorable a eu lieu en présence du grand Me de taekwondo, l'ancien ministre de l'Administration du territoire, Bamba Cheick Daniel (Ceinture noire 7e dan), vice-président de l'Union africaine de taekwondo et président du Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara (Cscticao). Il représentait le champion olympique, en pleine préparation pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Il s'agit essentiellement de matériel de qualité produit par l'équipementier sponsor du champion olympique ivoirien. Ce don est composé de dobock, plastrons, raquettes, pao, chaussures, mannequin, etc. Tout ce qu'il faut pour le club créé par Félix Akoto Yao pour effectuer les séances d'entraînement dans les meilleures conditions possibles. Selon le grand Me Bamba Cheick Daniel, ces dons de Cheick Cissé Sallah font du club de Sakassou, l'un des mieux équipés du pays.

Fils illustre de Sakassou, Emmanuel Koffi Ahoutou a d'abord salué la présence distinguée de Me Bamba Cheick Daniel qui a bien voulu répondre à son aimable invitation. « Ce don important est un appel et encouragement au président du club et aux encadreurs pour que des champions émergent de ce club. On ne peut pas rayonner sur un seul aspect. Il faut rayonner dans l'ensemble. Et le sport est un facteur de rayonnement pour un pays, pour un département comme Sakassou », a indiqué le ministre-directeur de cabinet du vice-Président de la République.

Grand Me de taekwondo, Bamba Cheick Daniel n'a pas hésité avec les encadreurs du club à gratifier à tous ceux qui étaient présents d'une démonstration d'un poomsé supérieur.