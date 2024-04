Afrique: Conférence de presse d'avant-match Miguel Cardoso - «Je ne m'attends pas à un match tactique»

Au vu de la qualité des deux équipes et de leur jeu porté sur l'attaque, le coach "sang et or" s'attend à un match retour aussi ouvert que celui de l'aller. Il affiche tout de même sa volonté de tout faire pour aller en finale.

L'entraîneur "sang et or" a tenu, hier après-midi, sa conférence de presse d'avant-match. Un Miguel Cardoso fidèle à lui-même, à la fois optimiste et réaliste: "Vous savez, chaque entraîneur prépare un schéma tactique, un plan de jeu, mais ne peut le garder au cours de toute la rencontre. J'ai évidemment préparé ma stratégie de jeu, mais je m'adapterai aux péripéties de la rencontre.", a-t-il déclaré.

Interrogé sur le type de match auquel il s'attend-il, le coach "sang et or" a répondu: "Au vu de son histoire et de ce qu'il a entrepris à l'aller, Mamelodi Sundowns a confirmé qu'il est un grand d'Afrique. Je ne m'attends pas à un match tactique. Au contraire, cette demi-finale retour sera un match ouvert au vu de la qualité des deux équipes et le jeu porté sur l'attaque.", a répondu Miguel Cardoso avant d'ajouter : "Il faudra chercher le moment décisif au cours du match pour faire la différence. J'ai parlé de la grandeur de l'équipe de Sundowns.

L'Espérance est aussi un grand d'Afrique et je le vis tous les jours au club. Notre objectif est de gérer au mieux le match et s'adapter à l'attitude de l'adversaire en cours du jeu. La différence se fait souvent sur un détail. Nous sommes ici à Pretoria pour faire la différence et aller en finale.", a-t-il promis.

Zakaria El Ayeb : "Jouer devant 45.000 spectateurs ne nous fait pas peur"

A l'image de son entraîneur, Zakaria El Ayeb s'est montré aussi à la fois réaliste et ambitieux : "Ce ne sera pas un match facile. Le Mamelodi Sundowns a déjà démontré à Radès qu'il est une bonne équipe. Pour nous, joueurs, particulièrement les jeunes issus du centre de formation du club, c'est une excellente chose que de pouvoir jouer cette demi-finale. Une motivation en soi. Nous allons nous donner à fond et ne lésinerons pas sur l'effort. Nous promettons de livrer une meilleure prestation, même mieux que celle de Radès".

Ce soir, on attend quelque 45.000 spectateurs sur les gradins du stade Loftus Versfeld. Un chiffre qui ne fait pas peur à Zakaria El Ayeb : "Jouer devant 45.000 spectateurs ne nous fait pas peur. Nous avons l'habitude de jouer devant un public nombreux. Nous allons jouer fidèles à notre style habituel en vue de composter notre billet pour la finale".