Ile Maurice: Démarrage des festivités marquant les 60 ans du collège Patten

Des événements ont été planifiés pour marquer les 60 ans du collège Patten à Rose Hill. Cette institution fut fondée par Soobramanien Aroonassala Sathuda Patten, plus connu comme Da Patten, qui fut pédagogue, travailleur social et aussi maire, parlementaire et ministre en son temps.

Les célébrations ont débuté avec un don de sang dans la journée du jeudi 25 avril au département des filles. Endy Patten, petit-fils du fondateur et responsable de ce département du collège, s'est dit très satisfait de la contribution et de la participation des élèves, des parents et des voisins lors de cette manifestation.

Toujours pour marquer les 60 ans du collège, un spectacle musical appelé Language of the Soul aura lieu le mercredi 5 juin au département des garçons avec la participation d'Éric Triton, Shakti Shane, Anna Patten, des étudiants de l'Art Academy et des élèves et membres du personnel du collège.

Le 23 août, une table ronde réunira des enseignants et des étudiants actuels de même que d'anciens ayant été associés au collège.

En décembre 2024, un magazine digital sera lancé pour couronner les célébrations des 60 ans du collège qui a accueilli quelque 10 000 étudiants durant son existence. Dont un certain Rama Sithanen.