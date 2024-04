Afrique: Participation aux Championnats du monde - L'Etat revoit sa position et finance le déplacement de toute la délégation

Toute la communauté handisportive peut désormais pousser un ouf de soulagement ! Alors que le ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs avait initialement décidé de financer le déplacement de seulement six athlètes et deux entraîneurs pour les Championnats du monde qui se dérouleront du 12 au 25 mai à Kobe au Japon, le gouvernement a revu sa position et financera désormais toute la délégation mauricienne.

A la suite d'une rencontre avec le ministre des Sports, Stephan Toussaint, et ses officiers, à son bureau au Citadelle Mall, Jean-Marie Malepa, président du Mauritius Paralympics Committee (MPC), n'a pas caché sa joie quant retombées de cette rencontre. Celui-ci déclare : «Ce fut une rencontre positive où le ministère a indiqué qu'il allait prendre tout en charge pour que l'ensemble de la délégation mauricienne prenne part à ces Championnats du monde. Personne ne restera en arrière et c'est un très bon point pour le handisport mauricien.»

Jean-Marie Malepa précise ainsi que le ministère des Sports a fait le nécessaire en plaidant en leur faveur auprès du ministère des Finances, entre autres, afin de trouver les fonds nécessaires pour pouvoir permettre à toute l'équipe mauricienne de se rendre à Kobe pour disputer cette compétition de haute envergure. Il nous revient que l'Etat déboursera la somme de Rs 6 306 000 pour le déplacement de nos 12 athlètes qualifiés ainsi que des officiels et techniciens qui les assisteront.

%

Pour le président du MPC, c'est surtout un gros soulagement. «Nous avons passé un week-end très difficile depuis que nous avions eu la nouvelle vendredi dernier que seule une partie de nos athlètes pourront disputer ces Mondiaux. Ce fut dur mais nous sommes tout de même très contents que tout ce soit résolu assez vite. L'objectif sera clair à Championnats du monde, finir parmi les 10 premiers mondiaux et ramener encore des médailles», soutient-il tout en précisant : «Cette rencontre n'était pas juste pour parler des Championnats du monde, nous avons aussi pu aborder les Jeux paralympiques et la préparation qui va avec.»

Rappelons que les quatre qualifiés aux Jeux paralympiques sont Noemi Alphonse, Anaïs Angéline, Roberto Michel et Yovanni Philippe. Avec l'équipe que présentera Maurice à ces Championnats du monde et se rappelant des bonnes prestations de nos représentants lors de la dernière édition, les chances de voir d'autres qualifiés sont très grandes.

A noter que la préparation de l'équipe mauricienne se poursuit aujourd'hui avec la participation de cinq athlètes au Grand Prix du Maroc. Une compétition qui débute aujourd'hui et s'achèvera dimanche. Mehfooz Oozeer (T54 100m, 400m, 800m fauteuil), Andorra Asaun (T11 100m, 200m) et son guide Loïc Bhugeerathee, Rosario Marianne (T11 100m, 200m) et son guide Samuel Bousoula, Nesta Prudence (T53 100m, 400m fauteuil) et Ashley Telvave (T20 longueur) seront les athlètes en compétition. Ils sont accompagnés des entraîneurs Jean-Marie Bhugeerathee, Jean-Yan Permal et Eric Milazar.