Sénégal: Alioune Sall s'imprègne de la situation de l'APS

Dakar — Le nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a visité, jeudi, l'Agence de presse sénégalaise et ses différents services pour s'imprégner des conditions de travail des agents de ce média de service public.

C'est peu après 10 heures 30 minutes que le ministre, accompagné de membres de son cabinet, est arrivé dans les locaux de l'agence nationale, situés à la Maison de la presse Babacar-Touré. Sur place, il a été accueilli par le directeur général, Thierno Ahmadou Sy, les différents responsables et l'ensemble du personnel de l'APS.

"L'objectif de cette première visite que j'effectue depuis ma nomination est de s'imprégner de la situation de toutes les structures sous tutelles, après avoir convié à une réunion physique, l'ensemble des directeurs sous tutelle, pour s'enquérir de la situation de chaque structure", a-t-il déclaré.

La finalité, "c'est, au-delà même des doléances, écouter les travailleurs et partenaires sociaux sur comment améliorer leurs conditions et outils de travail, pour relever ensemble les défis et challenges qui nous attendent, en vue de hisser l'APS aux mêmes standards que les agences citées en exemple en termes de moyens et de contenus, à travers le monde", a-t-il souligné.

La présidente de l'amicale des agents de l'APS, Khadidiatou Sakho, et le secrétaire général de la section Synpics de l'APS, Abdou Kogne Sall, ont plaidé à l'unisson pour l'octroi à l'APS d'un siège "digne de ce nom", pour "en faire un instrument de souveraineté qui cadre avec la volonté des nouvelles autorités."

"Alors qu'elle est créée depuis 1959, bien avant la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) et le quotidien national Le Soleil, l'APS est le seul média étatique de la sous-région qui ne dispose pas de siège", a pour sa part déploré le président du conseil d'administration de l'APS, Moustapha Samb.

Pour le directeur de la communication, Ousseynou Dieng, l'attribution d'un siège à l'APS est "un défi majeur que les autorités doivent relever pour permettre à l'agence d'être souveraine et porter ainsi la voix de la diplomatie sénégalaise."

"Tous ces agents qui effectuent tous les jours un travail républicain et patriotique remarquable, sans partis pris, et reconnu de tous, méritent plus de soutien de la part des autorités", selon le directeur général de l'APS, Thierno Ahmadou Sy.

Reprenant la parole à la suite de ces différentes interventions, le ministre a promis de "faire en sorte, en fonction des moyens, de répondre aux attentes et revendications de manière favorable, pour que les agents puissent s'exprimer et travailler dans des meilleures conditions."

Alioune Sall a par ailleurs salué "les résultats encourageants enregistrés par l'APS". L'ambition, selon lui, est de faire de cette "entreprise en pleine évolution, la vitrine médiatique du Sénégal, pour assurer son rôle d'informer les Sénégalais sur le plan national comme international, de manière juste, avec des informations vérifiées et fiables."