Madagascar: Diplomatie - Prise de fonction du 17e ambassadeur de Chine au pays

Un mois et cinq jours après la présentation de ses lettres de créance à Iavoloha, le nouvel Ambassadeur a pris ses fonctions, hier à Nanisana.

SEM JI Ping. C'est le 17e ambassadeur de la République Populaire de Chine à Madagascar, comme il l'a souligné hier, à l'occasion de la réception pour sa prise de fonction. « Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a plus d'un demi-siècle, la Chine et Madagascar ont toujours adhéré au respect mutuel, à l'égalité de traitement et à la coopération gagnant-gagnant, et les relations bilatérales ont toujours connu un développement stable et dynamique », a-t-il déclaré.

Coopération multiforme. La ministre malgache des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavitafika de souhaiter « la bienvenue » au nouvel ambassadeur de Chine avant de mettre à son tour l'accent sur la nécessité de « raffermir davantage les relations entre les deux pays qui sont basées sur la confiance et le respect mutuel. Une coopération multiforme en matière d'infrastructures routières, culturelles, sportives, sanitaires, numériques... ».

Une position partagée par SEM JI Ping qui a fait remarquer l'instant d'avant que « ces dernières années, sous le pilotage stratégique du président chinois XI Jinping et du président Andry Rajoelina, la Chine et Madagascar continuent d'approfondir la confiance politique mutuelle, de développer la coopération économique et d'enrichir les échanges humains et culturels ».

Coopération pragmatique. « La Chine est un partenaire privilégié », a souligné la cheffe de la diplomatie malgache. Et de citer entre autres, le don d'engrais d'une valeur de 2.250.000 dollars et les dons humanitaires relatifs aux dégâts dus aux aléas climatiques. « Le partenariat entre la Chine et Madagascar est placé sous le signe de la croissance partagée », selon Rasata Rafaravavitafika.

« La Chine et Madagascar sont tous les deux membres du Sud global, et nous entendons travailler ensemble avec la partie malagasy pour continuer à mettre en oeuvre le consensus de nos deux chefs d'Etat, à approfondir la coopération amicale dans divers domaines, et à promouvoir la synergie entre la construction conjointe de l'Initiative « La Ceinture et la Route » et l'Initiative pour l'Émergence de Madagascar, à développer des projets de coopération pragmatique avec une meilleure qualité, une plus grande rapidité et de bons résultats. La Chine continuera de donner son appui et son assistance dans la mesure du possible, à la partie malagasy pour ses efforts dans les domaines du transport, de l'énergie, de l'agriculture, de la santé et du développement des ressources humaines ».

Coopération entre deux peuples. SEM. JI Ping n'a pas oublié de s'adresser à ses compatriotes en souhaitant que ces derniers « puissent participer dans les échanges et la coopération entre les deux peuples, au renforcement de la connaissance mutuelle et de l'amitié entre les deux peuples ». A la mesure de « la diplomatie au service du peuple » à laquelle s'attache l'ambassade de Chine à Madagascar où les deux peuples étaient représentés hier par des personnes issues de différents milieux et de plusieurs échelons.

Pour ne citer que le président du Sénat, le général Richard Ravalomanana ; le ministre de la Communication et de la Culture démissionnaire, Augustin Andriamananoro ; l'ex-ministre des Forces Armées, le général Josoa Rakotoarijaona ; l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Yvette Sylla ; le Conseiller spécial du président de la République en charge de la diplomatie, Patrick Rajoelina ; la représentante du Bureau permanent de l'Assemblée nationale, Aina Rafenomanantsoa (Anyah) ; la secrétaire nationale de l'Arema, Annick Ratsiraka.

Sans oublier les membres du corps diplomatique, les officiers généraux et supérieurs de différentes armes, les hauts responsables de ministères (SG et Directeurs) ainsi que les ancien(ne)s stagiaires en Chine dont des membres de la presse.