Madagascar: Basket-ball Tour 2024 - Les Spartans Women's du Canada seront dans nos murs

Dans le cadre de l'évènement Basket-ball Tour 2024, les Spartans Women's du Canada accompagnées par deux experts sont attendus dans la Capitale. Les clubs de la section Tana ville seront gâtés.

Le Basket-ball Tour 2024 se déroulera du 4 au 9 mai dans la capitale. Il s'agit d'un évènement organisé par la Section de Basket-ball Antananarivo Renivohitra (SBBAR) et le Athletes In Action (AIA) à Madagascar. En partenariat avec la Trinity Western University, l'équipe des Spartans Women's et ses deux techniciens à savoir Matt Guynup et Chery Jean-Paul seront les invités de marque de cette édition.

« Ce programme fait partie de la politique de la section dont le renforcement des capacités de tous les acteurs du ballon orange dans notre section. La Trinity Western University est reconnue comme l'une des meilleures universités au monde et possède une équipe de basket-ball de premier plan au Canada. Leur présence à Madagascar témoigne de la confiance qu'ils accordent à la section et de leur engagement à promouvoir la discipline dans le pays. Ce programme ambitieux touchera 1 020 bénéficiaires directs dans le monde du basket-ball de la section », a fait savoir Mamisoa Lalaina Rakotomavo, président de la section.

En effet, le Basket-ball Tour 2024 sera divisé en quatre parties bien distinctes, qui se dérouleront dans différents sites autour de Mahamasina. L'événement débutera avec Quadri teams ou des rencontres entre l'équipe Athletes In Action et l'équipe Spartans Canada. La GNBC, finaliste malheureuse du championnat N1A, cherchera à prendre sa revanche sur les filles de MB2ALL. Sur le terrain de la Ste Famille, 500 jeunes issus de la SBBAR participeront à des matchs de mini-basket, tandis que 350 basketteurs auront l'occasion de participer au camp des jeunes aux terrains annexes des Barea.

Le programme se poursuit avec le Clinic Entraîneurs le lundi 6 mai au Palais des Sports. Les techniciens canadiens partageront leurs expériences avec 170 entraîneurs malgaches lors d'une séance théorique pratique. La clôture du Basket-ball Tour 2024 sera marquée par les finales du championnat U14 filles, du N1B hommes et du Quadri Teams au gymnase Mahamasina le jeudi 9 mai. L'association Athletes In Action se consacre au développement de l'athlète en intégrant la foi, la vie et le sport. Leur vision est de voir les athlètes s'engager dans la foi chrétienne à travers le monde.

« Nous sommes ouverts à tous les clubs ou associations partageant cette même vision de l'importance de l'harmonie entre le sport et la foi chrétienne », a noté Corinne Robison, coordinatrice nationale de l'association.