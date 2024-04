Madagascar: Douanes - Vente aux enchères de 300 voitures au port de Toamasina

Le Conseil des ministres a adopté, hier, une communication du ministère de l'Economie et des Finances, en vue de la vente aux enchères de 300 voitures stockées au port de Toamasina.

Il s'agit d'une vente aux enchères sous conditions puisque les véhicules non dédouanés concernés ont, pour la plupart, le volant à droite. Ce sont, par ailleurs, des véhicules de plus de 15 ans et ne sont donc plus autorisés à circuler. La mise en vente aux enchères est ainsi conditionnée par la destruction du châssis et l'enlèvement des plaques constructeurs, dont les frais seront à la charge des adjudicataires et sous le contrôle technique de la Direction générale de la sécurité routière. Un comité sera mis en place pour les procédures de mise en vente aux enchères qui fera l'objet d'une large diffusion pour assurer la transparence.

Toujours durant ce Conseil des ministres, il a été décidé la prise en charge des droits de douanes des matériels Internet et de radio d'une valeur de 8 646 euros offerts par les Norvégiens à l'Église luthérienne malgache (FLM).