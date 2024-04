Madagascar: Antsiranana - Des communautés locales dotées de vedettes de surveillance

La Community Centred Conservation vient de remettre à neuf villages proches du Parc national Nosy Hara neuf nouvelles pirogues traditionnelles motorisées. Leur principale mission est de réaliser des patrouilles communautaires.

RÉSULTAT d'une négociation de dix-huit mois, neuf villages avoisinant le parc marin de Nosy Hara, issus de quatre communes et regroupés dans son Comité local (CLP) ont reçu neuf pirogues traditionnelles motorisées de 7 mètres, remises sur la plage d'Ampasindava. C'est un don de la Community Centred Conservation (C3), dont l'objectif est de dynamiser la bonne marche de la cogestion, dans le cadre du projet Biopama, sous la diligence de la région Diana, Madagascar national Park Nosy Hara avec l'ONG C3. Réaliser des patrouilles communautaires est la principale mission de ces neuf bateaux.

L'organisation donatrice a appuyé au total vingt-et-une communautés locales dans la mise en oeuvre des contrats de transfert de gestion des ressources naturelles. Les douze autres ont déjà eu leur part. Maintenant, c'est au tour de ces neuf comités issus de quatre communes d'en bénéficier.

Ces pirogues traditionnelles sont fabriquées d'une façon artisanale par une petite entreprise malgache, dénommée « Savailala » appartenant à Franco Tombofeno, du quartier La Dordogno à Antsiranana. Elles sont bien construites pour être aptes à leur mission, et ont l'autorisation de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale d'Antsiranana. Chacune est dotée d'un moteur de 15 CV et de kits de sécurité en mer.

Gardiennes des mangroves, les communautés villageoises s'impliquent à fond dans la protection des ressources naturelles dans la partie de Nosy Hara. Celle-ci est une aire protégée gérée par Madagascar National Parks, avec une superficie de 125 471 ha. Toutefois, il a été constaté que l'insuffisance de moyens matériels adaptés ne permettait pas aux communautés de réaliser régulièrement leurs activités et de les rapporter à temps au niveau de ses partenaires techniques et financiers, en vue d'une amélioration de leur performance. C'est pour cette raison que C3 a fait appel au prestataire qui a assuré la fabrication de ces pirogues.

À bon escient

Les patrouilles communautaires périodiques et régulières sont l'une de leurs activités centrales. Elles permettent d'assurer la meilleure gestion durable de ces ressources forestières et halieutiques, transférées aux communautés locales de base et c'est le rôle principal de ces pirogues. Elles vont effectuer des patrouilles dans leurs villages d'intervention, afin de réduire les pressions sur les forêts de mangroves. Elles faciliteront aussi la circulation des personnes et des biens et réduire ainsi les risques et pertes notés dans la traversée au grand bonheur de la population locale.

Durant leurs allocutions, les intervenants ont tous incité les communautés bénéficiaires à utiliser ces dons à bon escient et d'une façon régulière. « Les défis rencontrés dans le Nord sont similaires à ceux auxquels sont confrontées aujourd'hui de nombreuses régions côtières tropicales isolées. C3 Madagascar s'est associé aux communautés du parc marin de Nosy Hara pour renforcer la sensibilisation, les capacités et l'inspiration en matière de gestion de l'environnement.

Cette dotation leur permettra de raffermir les actions de contrôle et la surveillance des activités de protection et de conservation, ainsi que de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires », affirme le programme manager de C3, Faramalala Rabemamy.