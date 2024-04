Madagascar: Novegasy Awards 2024 - Menja et Haja sacrés meilleurs acteurs

La quatrième édition des Novegasy Awards a été célébrée hier au Canal Olympia Andohatapenaka, honorant Hafatra Nomeniavo Razafimandimby et Mamy Francky Razafindranaivo en tant que meilleurs acteurs de l'année.

Sous les projecteurs scintillants du Canal Olympia Andohatapenaka, la quatrième édition des Novegasy Awards a pris fin hier soir, laissant dans son sillage une aura de célébration et de triomphe. Cette année, les lauréats ont été honorés pour leurs performances remarquables, mettant en lumière le talent éblouissant qui brille dans le monde du cinéma malgache.

Couronnée meilleure actrice de l'année, Hafatra Nomeniavo Razafimandimby, plus connue sous le nom de Menja, a captivé les spectateurs avec sa performance époustouflante dans le film «Fahavaloko malalako». «Je suis encore novice dans l'univers du cinéma, donc recevoir cette prestigieuse récompense est un immense honneur qui m'encourage à redoubler d'efforts dans le monde cinématographique malgache», a déclaré avec émotion la talentueuse actrice.

Sa co-star, Mamy Francky Razafindranaivo, également connu sous le nom de Haja, a été couronné meilleur acteur pour sa performance saisissante dans le même film. «Fahavaloko est mon deuxième film et ce trophée représente ma première victoire dans ma carrière. La vie est pleine de surprises», a-t-il partagé, visiblement ému. «Fahavaloko malalako» raconte une histoire complexe de famille, où l'amour et l'ennemi se confondent, illustrant les tourments d'un amour interdit entre la mère et la fille.

%

Célébration du talent

Outre les performances remarquables des acteurs principaux, le film «Wisa 4» a remporté un succès éclatant en étant élu meilleur film de l'année, une réalisation signée Avotra Antsiva Avoko Rakotoarijaona, plébiscitée par le public à travers des votes par SMS. En parallèle, le titre «Atrika», réalisé par Poutax, a été honoré comme le meilleur titre de l'année, une distinction décernée par un jury composé de cinq membres dont Domoina Ratsara et Francis Razafiarison et d'autres.

Les Novegasy Awards sont bien plus qu'une simple cérémonie de remise de prix ; il s'agit d'une célébration du dévouement et du travail acharné des maisons de production, des réalisateurs, des techniciens et des acteurs locaux. «Le succès de Novegasy est le fruit du dévouement des Malgaches, tant dans l'industrie cinématographique que dans l'engagement envers la culture nationale. Cette chaîne est un symbole de l'identité et de la créativité malgache», a souligné Fabrice Faux, directeur de la chaîne et du contenu chez Canal+ International, lors de son discours passionné. «Longue vie à la chaîne Novegasy,» termine la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata, assurant l'intérim du ministre de la Communication et de la Culture.