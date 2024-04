Madagascar: Andry Rajoelina à Ivato - Inauguration d'un dépôt de vaccins pour 1 200 000 enfants

Cette cérémonie coïncide avec la célébration de la Semaine de la vaccination. Journée très chargée hier pour le président Andry Rajoelina.

Après avoir reçu au Palais d'Etat d'Ambohitsorohitra, dans la matinée, la délégation de l'Initiative mondiale pour l'élimination de la poliomyélite et de l'Alliance GAVI dirigée par la Directrice Régionale de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moeti (voir article par ailleurs), le Chef de l'Etat, accompagné de son épouse Mialy Rajoelina s'est ensuite rendu à Ivato pour inaugurer le Bâtiment administratif de la Direction du Programme Elargi de Vaccination et le Dépôt national de vaccins.

En début de soirée, le locataire d'Iavoloha était à Fort Dauphin, dans la capitale de la Région Anosy, pour inaugurer la Place Libanona et l'Espace vert de Libanona destinés à promouvoir le tourisme. Plusieurs box de restauration aux normes se trouvent sur le site. L'Espace vert de Libanona beach est un espace de loisirs conçu par un architecte malgache.

Par ailleurs, la route reliant Libanona au centre-ville de Faradofay vient d'être rénovée complètement en pavé. C'est le fruit d'un Partenariat Public-Privé entre l'Etat Malagasy, par l'intermédiaire de la Région Anosy et le Secrétariat d'Etat en charge des Nouvelles villes et de l'Habitat, ainsi que la Société Telma. Les deux infrastructures s'étalent sur un terrain de 2,5 Ha. Les touristes et les locaux peuvent désormais prendre pleinement plaisir au coucher du soleil qui fait la réputation mondiale de Libanona.

Durant cette cérémonie d'inauguration, le président Andry Rajoelina a déclaré que « le Sud ne sera plus oublié par rapport aux actions de développement ». Et lui de réitérer au passage que la RN13 sera réhabilitée entièrement. Actuellement, Fort Dauphin - Amboasary se fait en 1h30. Auparavant, le trajet se faisait en 4h. Le Chef de l'Etat poursuit la série d'inaugurations à Taolagnaro et Amboasary Atsimo jusqu'au samedi.

Contrôle de température. Pour ce qui est de l'infrastructure inaugurée hier du côté d'Ivato, il s'agit du plus grand dépôt de vaccins en Afrique, comprenant 11 chambres froides d'une capacité totale de plus de 400m3, et d'un espace de stockage de 1 200m2 pour les intrants secs. D'après les explications, ce centre permettra de conserver les vaccins et les consommables jusqu'en 2033.

Il est destiné à assurer la vaccination de 1 200 000 enfants âgés de 0 à 11 ans chaque année. La particularité de ce dépôt de vaccins est qu'il est doté d'un système moderne de contrôle de température à distance qui garantira la conservation optimale des vaccins. Capital humain. Dans son discours, le président Andry Rajoelina a annoncé que cette initiative s'inscrit dans la volonté de promouvoir le capital humain, en particulier la santé pour tous.

Ce dépôt de vaccins répond ainsi au pilier numéro 1 de la Politique Générale de l'Etat pour ce second quinquennat. Actuellement, Madagascar enregistre un taux de vaccination de 86%, contre 35% il y a trois ans. « Il ne nous reste plus qu'un effort à faire pour atteindre la norme internationale qui est de 90% », a martelé le Chef de l'Etat.

Tout en promettant que « d'ici à la fin de cette année, tous les centres de conservation de vaccins à travers le pays seront équipés de réfrigérateurs solaires pour renforcer la chaîne du froid ». Andry Rajoelina a profité de cette occasion pour saluer les efforts entrepris par tous les acteurs engagés dans la vaccination des enfants malagasy, en l'occurrence le Ministère de la Santé et les agents de santé, ainsi que les partenaires tels que l'Alliance GAVI, l'OMS et l'UNICEF.

Il n'a également pas manqué de souligner les actions de sensibilisation louables menées depuis plusieurs années par son épouse Mialy Rajoelina, marraine de la vaccination à Madagascar. Il convient de noter que cette inauguration coïncide avec la célébration de la semaine de la vaccination. Une manifestation y afférente sera organisée ce jour au Tanimenabe Ankorondrano. Hier, le Chef de l'Etat a déclaré que 2024 sera faite Année de la vaccination pour Madagascar.