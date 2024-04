Madagascar: 16e édition de la FEPA - Un Plan Directeur de l'Elevage à élaborer

Une affluence de visiteurs a été observée lors de l'ouverture de la 16e édition de la Foire de l'Elevage et de la Production Animale organisée par le Malagasy Professionnels de l'Elevage (MPE), sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, hier.

Tous les produits d'élevage et de l'agriculture y sont à l'honneur étant donné que ce sont deux secteurs interdépendants. Les éleveurs et les producteurs ont l'occasion d'exposer leurs productions qui sont réparties sur 138 stands durant 4 jours. Les produits transformés sont également en vogue, sans compter les animaux vivants qui attirent de nombreux visiteurs surtout les enfants.

Quatre filières priorisées. Dans le cadre de cette foire, le ministère de tutelle a lancé le processus d'élaboration d'un plan directeur du secteur de l'élevage à Madagascar (PDSEM) pour une vision de 15 ans, avec un plan de mise en oeuvre sur 5 ans.

« Il s'agit d'une feuille de route stratégique pour le développement durable et la gestion efficace de ce secteur sur le long terme. Ce secteur est un levier de développement contribuant à l'amélioration de la sécurité alimentaire et garantissant la croissance économique durable à travers l'augmentation de la production de viande, de lait et d'oeufs. Quatre filières sont ainsi priorisées, à savoir, l'élevage bovin, l'aviculture, l'apiculture et le lait. L'objectif vise à améliorer la productivité tout en renforçant la compétitivité dans une approche de durabilité », a expliqué Michel Anondraka, directeur général de l'Agriculture et de l'Elevage.

Dévoilé dans 18 mois. Le ministère de tutelle travaille en partenariat avec la FAO, l'Institut International de Recherche sur l'Elevage (ILRI) et bien d'autres partenaires, pour ce faire, en consultant tous les acteurs concernés par l'élevage.

« Nous accompagnons le processus d'élaboration de ce plan directeur et apportons les expériences des autres pays et un soutien technique et scientifique. Il appartient à l'Etat de décider le scénario qui lui convient parmi les différents scénarii que nous allons proposer », a évoqué le représentant de l'ILRI. Ce plan sera dévoilé dans 18 mois, a-t-on conclu.