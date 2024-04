Madagascar: China Railway 18th Bureau - 12 projets d'infrastructures d'un montant de 170 millions de dollars dans l'Atsimo-Andrefana

L'entreprise chinoise de travaux publics, China Railway 18th Bureau qui fête cette année ses 20 ans de présence à Madagascar, fait partie de ces entreprises qui contribuent au développement économique du pays.

Notamment dans le domaine des infrastructures puisque l'entreprise totalise actuellement 12 projets pour un montant total de 170 millions de dollars, rien que dans la région Atsimo-Andrefana.

Force.Une performance qui continue de se concrétiser puisque China Railway 18th Bureau a récemment décroché et lancé le projet de la troisième phase des routes municipales de Toliara. Il s'agit plus précisément de travaux de construction d'installations annexes destinées à améliorer la circulation et à embellir la ville de Toliara.

Le démarrage de ce nouveau projet met en évidence non seulement la solide force de l'entreprise China Railway 18TH Bureau Group dans le domaine de la construction des infrastructures de base, mais aussi les résultats continus de son développement sur le marché local. En effet, au cours des 10 dernières années, le groupe chinois a pris en charge et réalisé, avec succès, 12 projets majeurs dans la région de Tuléar, pour un montant total d'environ 170 millions de dollars, chacun étant un projet clé pour le bien-être des populations.

Du projet de la première phase de la route nationale n° 9 et du pont de Befandriana au projet de la deuxième phase de la route nationale n° 9 et du pont de Mangoky, l'entreprise a ainsi contribué à l'amélioration continue du réseau routier en utilisant une technologie moderne.

L'excellent état du réseau routier urbain de Toliara témoigne, d'ailleurs du sérieux dans lequel le groupe réalise les projets China Railway 18Th Bureau Group, annonce par ailleurs des projets d'adduction d'eau à Toliara I. En matière de développement agricole, a également réalisé trois importants projets hydrauliques garantissant ainsi des ressources en eau stables pour l'agriculture et l'écologie de la région.

Professionnalisme.La réalisation de cette série de projets démontre, en tout cas, le professionnalisme de cette entreprise qui figure, d'ailleurs parmi les groupes chinois, opérant dans de nombreux pays en développement.

« Dans notre démarche, nous appliquons le concept de « benchmarking" de première classe, et la création de valeurs, tout en mettant l'accent sur une gestion précise, en optimisant l'allocation des ressources, en améliorant l'efficacité de production et en réduisant les coûts, dans le but de maximiser les bénéfices économiques et sociaux des projets », explique un responsable du groupe.

Par ailleurs, « notre pratique d'une gestion moderne renforce non seulement la compétitivité, mais insuffle également une nouvelle vitalité au développement économique et social local ». Notons qu'en cette année 2024, China Railway 18th Group fête son 20éme anniversaire sur le marché malgache des travaux publics.

L'entreprise annonce déjà son intention de performer davantage en misant sur ses valeurs basées sur la bonne qualité et la recherche permanente de satisfaction du client. La présence et la performance de China Railway 18th Bureau Group sont par ailleurs considérées comme l'une des preuves de l'excellence des relations entre Madagascar et la Chine.