Madagascar: Barea A - Conseil des ministres - L'État valide le règlement des primes

Il a été validé, lors du Conseil des ministres de mercredi, que les indemnités, ou plutôt les primes des Barea A seront bientôt réglées. Joints au téléphone, certains joueurs, qui ont préféré garder l'anonymat, soulignent « que ce n'est pas une question d'argent, mais tout simplement ou plutôt une promesse ».

Le retard de paiement de telles primes a apparemment démotivé beaucoup de joueurs, surtout certains expatriés cadres de l'équipe A. Plusieurs ont esquivé indirectement l'appel du sélectionneur, comme lors du dernier tournoi amical dans le cadre de la fenêtre FIFA. « Normalement, il s'agit de primes des matchs comptant pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, en novembre, ainsi que les matchs amicaux », dit en aparté une source.

À chaque match officiel, les joueurs et le staff devraient recevoir des primes de présence pour ceux appelés en regroupement, et des primes de match en cas de victoire et match nul. Les Barea ont déjà réclamé leurs primes avant le deuxième match amical contre le Rwanda, le 25 mars à Mahamasina. Ils ont pris du temps dans les vestiaires avant de monter sur le terrain. « Des primes ont déjà été réglées après le tournoi amical », affirme notre source.

L'État a annoncé la décision lors du Conseil des ministres, mais avec les procédures administratives, quand les joueurs concernés vont-ils toucher leurs parts, car le sélectionneur devrait envoyer, avant la mi-mai, la convocation de ceux qui joueront les troisième et quatrième journées des éliminatoires au Mondial contre les Comores et le Mali, en début juin. Là, on parle des primes des Barea A, mais qu'en est-il des Barea des autres catégories ou des athlètes qui ont porté haut les couleurs nationales?