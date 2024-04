Madagascar: Environnement - Amélioration de la résilience des populations

Le projet « Promouvoir la résilience climatique des populations affectées par le changement climatique dans la basse Tsiribihina à Madagascar » a été présenté à l'Hôtel Ibis Ivandry, hier.

Ce projet vise à restaurer les terres dégradées et à renforcer la résilience climatique des populations de la région du Menabe, en impliquant les autorités et les communautés. « Il est surtout axé sur la gestion et la sensibilisation des communautés locales ainsi que le gouvernement sur les feux de brousse, mais aussi sur la distribution de semences à quelques associations pour effectuer une reforestation.

De plus, il partage un certain nombre d'activités telles que le renforcement des capacités des agents communautaires, la formation des agents du ministère de l'Environnement responsables de la forêt, pour lutter contre la déforestation », selon Roger Charles Evina, chef de l' IOM Madagascar.

La région de Menabe, riche en biodiversité et en potentiel agricole, attire des migrants en quête de meilleures conditions de vie. Pour répondre aux défis de la migration massive et de la dégradation environnementale, le projet s'engage dans une approche inclusive, intégrant la préservation de l'environnement, la gestion des migrations et la cohésion sociale. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Andonirina Fontaine, a souligné l'importance d'une action immédiate pour protéger l'environnement et trouver des solutions durables aux effets du changement climatique.

Le projet offre une lueur d'espoir face aux défis du changement climatique et de la migration à Madagascar.