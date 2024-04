Sénégal: Justice - Affaire Joni Joni Bougane Guèye Dany blanchit

Le verdict dans l'affaire Joni Joni est tombé. Le tribunal correctionnel de Dakar a tranché hier, mercredi 24 avril 2024, cette affaire qui oppose l'homme d'affaires Bougane Guèye Dani à la société Small Word.

Le patron de Joni Joni a obtenu gain de cause face à son adversaire.

Car, le juge correctionnel de Dakar l'a purement et simplement relaxé de toutes les charges à savoir des faits de banqueroute frauduleuse présumée et de détournement d'objets saisis pour lesquels lui et son employé étaient poursuivis, rapporte Les Echos. Le tribunal, allant plus loin, a débouté l'entreprise Small Word de toutes ses demandes de dédommagement.

Cette boîte, il faut le rappeler, avait réclamé en guise de réparation par le biais de son avocat, Me Moussa Konaré, la somme de plus de 229 millions F Cfa qui était répartie ainsi : il a demandé au principal 118.787.302 F Cfa à Bougane Guèye Dani, le montant de 11.124.000 F Cfa d'intérêts de droit en plus de 100 millions de dommages et intérêts.