Burkina Faso: Région de l'Est - Une soixantaine de terroristes neutralisés par les 19e et 20e BIR

Les 19e et 20e Bataillons d'intervention rapide (BIR) ont mené ces derniers jours, deux opérations dans la région de l'Est qui leur ont permis de neutraliser une soixantaine de terroristes et de saisir de la logistique, a appris l'AIB auprès de sources sécuritaires.

Les 19e et 20e BIR ont mené avec succès les opérations « Kalari » et « Yilguemdé », les 22 et 23 avril 2024 dans la région de l'Est. Ainsi, le 22 avril dernier sur la base de renseignements, les vecteurs aériens vont découvrir une base en constitution dans la zone de Boungou. Les observations montrent deux groupes sous des arbres en plein entraînement de maniement aux armes. Toute la soirée, ils seront soigneusement surveillés jusqu'à à 1h du matin, le 23 avril. Les opérateurs aériens envoient un missile qui anéantit le premier groupe.

Des rescapés essaient de fuir, mais s'écroulent plus loin. Pendant ce temps, le deuxième groupe cherche refuge ailleurs. Mais, c'est peine perdue. Un deuxième missile les réduit en cendres. Selon nos sources, une soixantaine d'assassins ont rejoint l'enfer. Dans la même journée du 23 avril 2024, des criminels ont lancé une attaque sur une position des GUMI à Yourkoudguin dans la région du Centre-Est. Très vite, les vecteurs aériens arrivent dans la zone et rattrapent les assassins qui se sont scindés en deux groupes pour s'échapper.

Un groupe croit être en sécurité dans un hameau abandonné au niveau de la forêt de Tiourel. Mais, ils seront foudroyés efficacement par plusieurs frappes. Le deuxième groupe de malfaiteurs se niche sous des arbres et près d'une rivière dans la forêt de Kabonga. Une puissante bombe va définitivement régler le sort d'un grand nombre d'entre eux. Leurs acolytes essaient de s'engouffrer en profondeur mais les frappes se multiplient jusqu'à leur anéantissement. Outre ces opérations de succès, les forces combattantes ont puni des terroristes qui interceptaient régulièrement les usagers de la route Douroula-Yé dans la région de la Boucle du Mouhoun.

Ainsi, ce 25 avril 2024 aux environs de 11h, un terroriste a stoppé un mini car pendant que son groupe était installé sous un arbre non loin de la route, ignorant qu'ils étaient observés depuis un moment. Ces malfaiteurs n'auront ni le temps de se reposer ni le temps de voir un missile s'abattre sur eux. Pendant qu'ils brûlaient avec leur logistique, le mini car a continué son chemin. Après la Boucle du Mouhoun, les opérations se sont poursuivies à Kéréboulé dans la région du Sahel. Les vecteurs aériens vont découvrir un important groupe de terroristes en train d'entreposer des explosifs et du carburant. Leur planification va tourner court avec la pluie de bombes qui va s'abattre sur eux. La base terroriste naissante est réduite à néant pendant que les opérations se poursuivent dans d'autres zones.