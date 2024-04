Gabon: Formation et le renforcement des capacités au cœur des activités du RENAFEM-GA

Le Réseau National des Femmes Médiatrices de Paix du Gabon (RENAFEM-GA), qui a été officiellement mis en place le 9 février 2024 poursuit ses activités en faveur de la consolidation de la Paix dans notre Pays.

Conscientes que les femmes représentent plus de la moitié de la population, elles mettent tout en oeuvre en vue de sa prise en compte dans toutes les sphères. C'est pourquoi elles n'ont pas pu cesser de multiplier les sorties pour faire le plaidoyer de l'inclusion des femmes et des personnes vulnérables.

Pour y arriver, la formation et le renforcement des capacités sont au coeur de leurs activités.

Étant membre du Réseau des Femmes Médiatrices de la CEEAC (REFEMAC), c'est à juste titre qu'elles travaillent en étroite collaboration avec la CEEAC dans la mise en oeuvre de leur plan d'action.

Dans ce contexte, le Réseau National des Femmes Médiatrices de Paix du Gabon (RENAFEM-GA) a eu une séance de travail le 24 avril 2024 au siège de la CEEAC.

Au menu des échanges, les projets de renforcement des capacités des femmes en vue de l'augmentation de leur participation politique, de l'organisation d'une caravane nationale d'information, de sensibilisation et de formation des Femmes sur le processus de Transition en cours et leurs droits ; l'élaboration de la 2ème génération du plan d'action national pour la Paix du Gabon etc.

C'était également le lieu de faire le bilan de la participation des femmes au Dialogue national inclusif (DNI). Pépécy Ogouliguende, Présidente du Comité des Sages du RENAFEM-GA, n'a pas manqué de témoigner de l'importance des formations, ayant permis aux femmes de défendre leurs idées. Elle s'est dit satisfaite de la participation des femmes à ce rendez-vous du stade de l'amitié d'Angondjé, tout en remerciant le Président de la Transition pour l'inclusion des Femmes, à hauteur de 26% ainsi que de toutes les forces vives de la Nation.

C'est sur une note positive que s'est ponctuée cette rencontre riche en enseignements, en partage d'expériences et de bonnes pratiques pour le maintien et la consolidation de la Paix dans la Sous-région en général et au Gabon en particulier.

La délégation du RENAFEM-GA, conduite par sa Présidente, Élisabeth Ngoua Mbina, n'a pas manqué de remercier Yvette Ngandu Kapinga, Commissaire en Charge de la Promotion du Genre, du Développement humain et social, et sa collaboratrice, pour la disponibilité et les échanges fructueux.