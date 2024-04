Angola: Plus de cent mille jeunes entrent sur le marché du travail

Luanda — Cent douze mille sept cent sept jeunes ont été placés sur le marché du travail, en 2023, à travers les centres d'emploi du pays, a rapporté jeudi, à Luanda, la ministre de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale, Teresa Dias.

Selon la ministre, 113 mille soixante-dix-huit offres d'emploi ont été enregistrées, pour 173 mille quatre cent soixante et une demandes d'emploi, au cours de cette année.

La gouvernante s'exprimait lors du premier Conseil consultatif du ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, qui se déroule sous le thème « Numérisation et transformation numérique dans l'administration publique ».

« En observant les données statistiques, nous constatons que les pôles pour l'emploi continuent de jouer un rôle important dans l'insertion des jeunes sur le marché du travail », a-t-elle reconnu.

La ministre a souligné que, la même année, le comportement du marché du travail, à travers le Groupe Technique Multisectoriel pour le Traitement des Données Numériques sur le Marché de l'Emploi (GTME), a abouti à la création de 191 mille huit cents nouveaux emplois, dans différents secteurs de l'activité économique des entreprises et de l'administration publique.

Sur ce total, neuf mille deux cent cinquante-neuf emplois ont été détruits, ce qui porte le total net à 182 mille cinq cent quarante et un emplois générés par l'économie angolaise.

%

"Par rapport à l'année 2022, il y a eu une réduction de 43,6 pour cent des emplois détruits, car le marché a enregistré une meilleure stabilité macroéconomique, permettant une plus grande conservation des emplois", a-t-elle expliqué.

Concernant la mise en oeuvre des Politiques Actives d'Emploi, la ministre a dit que mille six cent quarante-huit citoyens ont bénéficié, au niveau national, de divers kits de travail, et cent vingt-deux microcrédits ont été accordés, générant cinq mille huit cent seize emplois.

Concernant la formation, la gouvernante a souligné que l'Institut National de Formation Professionnelle, à travers le Système National de Formation Professionnelle, a formé 88 mille six cent soixante-onze citoyens.

D'autre part, elle a indiqué que les centres d'emploi de Cazenga, Caxito, le Centre intégré d'emploi et de formation professionnelle de Talatona ont été réhabilités et rouverts et que les travaux des Centres intégrés d'emploi et de formation professionnelle de Cuíto et Moçâmedes ont été achevés.

Les centres ont été construits et réhabilités dans le cadre du Programme de Revitalisation, de Réhabilitation et de Modernisation des Pôles et Services d'Emploi (PREMCSE).