Angola: La Base de Kwanda améliore sa capacité opérationnelle

Soyo (Angola) — La Base d'Appui Logistique aux Entreprises Pétrolières (Kwanda, Lda), située dans la municipalité de Soyo, province de Zaire, disposera, d'ici un an et demi, d'un quai avec une plus grande et meilleure capacité opérationnelle.

Il s'agit d'une infrastructure portuaire qui fera 220 mètres de long et 70 mètres de large, la première pierre pour sa réhabilitation ayant été posée jeudi, par le directeur général de l'entreprise Kwanda.Lda, Manuel Orvalho Graças de Deus.

Les travaux sont réalisés par le Consortium formé par Mota-Engil Angola et OMATAPALO, dont les représentants ont paraphé les termes du contrat avec le propriétaire des travaux (société Kwanda.Lda), au cours d'une cérémonie en présence du gouverneur de Zaire, Adriano Mendès de Carvalho.

Le projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme général de réhabilitation des infrastructures de la base de Kwanda et notamment celles liées au terminal portuaire, implique plus de 40 ouvriers.

Le quai actuel, selon les explications données aux personnes présentes à la cérémonie, est en service depuis 40 ans et est déjà dans un état de dégradation avancé, ne pouvant donc plus supporter le poids de grues plus grandes.

Prenant la parole, le directeur général de la société Kwanda. Lda, Manuel Graça de Deus, a expliqué que le même quai servait, ces dernières années, uniquement au chargement et déchargement de personnes et à l'approvisionnement en fluides tels que l'eau et les fluides de forage aux plates-formes pétrolières offshore.

Il a dit que l'intervention majeure à réaliser dans cette infrastructure augmentera sa capacité à fournir des services aux clients, ainsi qu'à soutenir les imposants projets économiques qui sont en cours d'exécution à Soyo, en mettant l'accent sur la raffinerie de pétrole et l'usine d'engrais.

"Cette infrastructure aura un impact majeur sur la collecte des revenus résultant de la fourniture de services, car elle sera dotée d'une plus grande capacité d'entrée et de sortie des navires pour soutenir les activités d'extraction d'hydrocarbures offshore", a souligné le responsable.

Il a expliqué qu'à quelques mètres du terminal maritime, des travaux sont en cours pour construire de nouvelles conduites de fluide qui remplaceront celles actuelles sur le quai en cours de réhabilitation, afin d'éviter une interruption de l'approvisionnement aux plates-formes pétrolières offshore.

En plus de ce quai en cours de réhabilitation, le Terminal Portuaire de Base de Kwanda en compte deux autres plus petits.