Angola: Le pays modifie les lois sur la coopération judiciaire et la lutte contre le terrorisme

Luanda — Le Parlement angolais a approuvé jeudi, de manière générale, les propositions visant à modifier les lois sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale et sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.

Lors d'une réunion plénière extraordinaire, les députés ont également approuvé des propositions de lois visant à prévenir et combattre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Ces questions ont été approuvées, en général, sans voix contre, bien qu'elles aient suscité plusieurs discussions, la première ayant été adoptée avec 177 approbations, la seconde avec 168 et la dernière avec 160.

Parmi les changements proposés, ceux qui ont mérité des discussions animées sont ceux relatifs à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Dans le rapport d'avis des commissions spécialisées en la matière, ils ont exprimé leur soutien aux changements, en vue d'ajuster le cadre juridique national aux bonnes pratiques internationales.

Le rapport indique également que l'objectif est également de fournir une plus grande sécurité au système financier angolais, ainsi que d'atténuer et d'identifier les facteurs de risque, à travers le renforcement de la coopération institutionnelle, interne et internationale.

%

Il estime que ces objectifs peuvent être atteints grâce à la mise en oeuvre et à la promotion de mécanismes d'assistance, de coopération et de partage d'informations rapides, dynamiques, efficaces, adéquates et proportionnées.

La proposition de modification de la loi sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adopte une position sans équivoque sur la préservation de la paix et de la sécurité intérieure et internationale, également conformément au même avis.

Les déclarations des députés du MPLA étaient en faveur de la proposition, tandis que l'UNITA a justifié son vote par le « sens patriotique » et pour éviter « une situation d'inéligibilité » dans laquelle le pays