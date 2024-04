Angola: Le PR reconnaît le courage des capitaines d'April

Lisbonne — Le Président de la République, João Lourenço, a reconnu jeudi, au Palais de Belém, à Lisbonne, le courage et l'héroïsme des capitaines d'Avril qui ont lutté contre la dictature de Salazar, pour l'instauration de la démocratie portugaise et l'indépendance des colonies africaines.

S'exprimant lors de la cérémonie célébrant le 50ème anniversaire de la révolution du 25 avril, le Chef de l'Etat, le premier à prendre la parole lors de l'événement, a déclaré que ces capitaines ont affronté la machine d'oppression du régime, le PIDE/DGS et ses annexes, qui n'hésitaient pas de torture et tuer les meilleurs fils de ce pays.

En conséquence, João Lourenço a souligné que la Révolution d'Avril a sauvé les droits civiques et politiques interdits et annulés par la dictature depuis près d'un demi-siècle.

« Cela a brisé l'isolement international du Portugal face à la communauté internationale et a permis la mise en oeuvre d'un État démocratique de droit où les droits, libertés et garanties des citoyens portugais sont aujourd'hui constitutionnellement garantis », a-t-il affirmé.

Il a rappelé que, tandis que le peuple portugais luttait depuis 1932 contre le fascisme et la dictature de Salazar, le peuple africain colonisé par le Portugal luttait, depuis le XVe siècle, contre la colonisation portugaise et ses conséquences, comme l'esclavage et le pillage de leurs richesses.

%

« Nous nous sommes battus pour mettre fin aux abus, crimes et violations des droits de l'homme commis par le régime colonialiste contre notre peuple pendant des siècles », a-t-il souligné.

Au cours de son discours, le Président de l'Angola a valorisé la lutte des colonies pour la dignité, en tant qu'êtres humains, qui doivent avoir le même droit à la liberté et le droit d'être maîtres de leur propre destin.

Faisant allusion à l'histoire, l'homme d'État a dit que les luttes armées pour l'indépendance en Guinée-Bissau, en Angola et au Mozambique avaient atteint un stade très avancé, surtout après l'échec de l'opération Mar Verde, l'assassinat d'Amílcar Cabral et la proclamation de l'indépendance par le PAIGC dans les collines de Madina de Boé en 1973, en Guinée Bissau.

Il a également évoqué le fiasco de l'opération Nó Górdio et les lourdes pertes infligées par le FRELIMO et le MPLA aux troupes coloniales portugaises au Mozambique et dans le nord et l'est de l'Angola, qui ont précipité les événements qui ont conduit au soulèvement et au coup d'État militaire du 25 avril 1974 au Portugal.

"Notre cause était la même que celle du peuple portugais et, par conséquent, ensemble nous avons combattu et ensemble nous avons vaincu le même ennemi, le colonialisme et la dictature fasciste de Salazar et Caetano", a-t-il ajouté.

Il a souligné les liens fraternels d'amitié entre les peuples respectifs, en même temps qu'ils ont établi une coopération économique fructueuse et mutuellement avantageuse.

Selon l'homme d'État, la lutte de libération dans les colonies portugaises d'Afrique de l'époque a accru le sentiment et la conscience des Portugais de la nécessité de renverser le régime qui était à la fois dictateur et fasciste, mais en même temps colonialiste.

De ce point de vue, il a poursuivi que le défi actuel est de consolider la démocratie, de diversifier et de renforcer les économies, d'augmenter l'offre de biens et de services, d'augmenter les exportations et d'augmenter l'offre d'emplois pour réduire le chômage.