Sénégal: Saisine de la justice dans la malgouvernace des fonds Covid-19 - L'Ofnac s'en mêle

Après la Cour des comptes qui avait épinglé la mal gouvernance du fonds de riposte Covid relativement à des « fautes de gestion et des infractions pénales » commises durant les années 2020-2021, tout en réclamant l'ouverture d'une information judiciaire contre au moins dix responsables, c'est au tour de l'Ofnac de jouer sa partition dans cette affaire qui avait interloqué les Sénégalais. Dans son rapport d'activités 2022 parcourue hier, jeudi 25 avril 2024, la structure indexe des délits dans l'acquisition et la prestation de services de transport de vivres dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Avant de saisir le procureur de la République.

Revoilà remise au goût du jour la gestion ténébreuse des fonds de riposte contre la Covid-19. Et cette fois, c'est l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) qui s'en mêle et qui met en selle Dame justice. Pour cause, parmi les affaires soulevées par l'Ofnac dans son rapport 2021 et qui ont connu un dénouement dans ce rapport 2022, on relève celle relative à l'acquisition et à la prestation de services de transport de vivres et autres produits dans la lutte contre les effets de la pandémie Covid-19, impliquant l'actuel député maire de Tivaouane, Demba Diop, plus connu sous le nom de Diop Sy et sa fille. En effet, dans ce nouveau rapport, l'Ofnac informe que son Assemblée, après délibération lors de sa séance du 13 avril 2022, a décidé́ de transmettre le rapport d'enquête au Procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Il faut rappeler que dans son rapport d'activité 2021, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) qui avait été saisi par deux dénonciations à l'initiative de Guy Marius Sagna, à l'époque mandataire du mouvement « FRAPP/France Dégage » et Dr Babacar Diop, leader des FDS, après investigation sur cette affaire, avait dit avoir noté des manoeuvres de fraudes de la part des accusés. « Il existe des présomptions de banqueroute frauduleuse contre Demba Diop « Sy » telle que prévue à l'article 230 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives et d'apurement du passif, et qui a de mauvaise foi, « exercé la profession de dirigeant en violation d'une interdiction prévue par un Acte uniforme ou par toute disposition légale ou réglementaire d'un Etat partie » (article 233, 4°) » avait-on indiqué dans ce rapport 2021 rendu public le mardi 10 mai 2022.

Fort ses investigations, l'Ofnac a décidé par conséquent, ainsi qu'il en a fait état dans son rapport 2022, de livrer le dossier de Diop Sy au Procureur de la République de Dakar. Pour rappel, presque mille milliards de FCFA avaient été mobilisés pour la riposte Covid-19 par les bailleurs et l'État sénégalais, soit plus de 1 milliard d'euros. Seulement, selon la Cour des comptes, la gestion du fonds de riposte Covid a été émaillée par des «fautes de gestion et des infractions pénales » présumées et commises durant les années 2020-2021. Idem par des conflits d'intérêts et entorses au Code des marchés. Selon le rapport de ladite Cour, près de 19 milliards de FCFA avaient ainsi été alloués à des dépenses sans lien avec la Covid-19. La Cour des comptes avait fini d'ailleurs par réclamer l'ouverture d'une information judiciaire contre au moins dix responsables, en particulier des directeurs des affaires générales et de l'équipement (Dage) de ministères. Une requête que le pouvoir de Macky Sall avait mise sous le coude.