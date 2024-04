Burkina Faso: Un catéchiste tué dans l'est du pays

Ouagadougou — Il s'appelait Edouard Zoetyenga Yougbare, le catéchiste enlevé et tué près de Saatenga, dans le diocèse de Fada N'Gourma, à l'est du Burkina Faso.

Selon un prêtre du diocèse rapporté à Aci Africa, le catéchiste était à la recherche de son âne le 18 avril, lorsque la zone où il se trouvait, à environ trois kilomètres de Kamona, une banlieue située à la périphérie du centre de Saatenga, a été attaquée par un groupe armé, probablement des bergers peuls. Plusieurs personnes qui se trouvaient dans la zone ont été capturées par la bande armée, dont un autre catéchiste, "Jean Marie Yougbare, qui a été brièvement détenu, puis relâché après que les assaillants l'ont reconnu comme un bienfaiteur, rappelant qu'il les avait accueillis dans sa maison pendant un orage".

Les membres de la famille d'Edouard Zoetyenga Yougbare ne l'ayant pas vu revenir et ayant appris l'agression, ils sont partis à sa recherche mais n'ont trouvé que son vélo. Les recherches ont repris le lendemain et ont abouti à la découverte du corps du catéchiste le 19 avril à l'aube à Pouargogê, à environ sept kilomètres de Saatenga. L'homme a été retrouvé égorgé, les mains attachées dans le dos et portant des traces de torture.

Selon le prêtre, le motif du meurtre pourrait être un désaccord entre le catéchiste et un groupe de Peuls au sujet de la propriété d'un terrain.

Né en 1964 à Kouriogê, le catéchiste Edouard était marié à Eulalie Delma. Il est père de huit enfants, six garçons et deux filles, mais a perdu trois de ses enfants, deux garçons et une fille.

Son engagement dans l'Eglise "était caractérisé par un dévouement remarquable", selon le diocèse.