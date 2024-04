Sénégal: Oussouye / Construction d'une halle de marché - Des étudiants en architecture de Dakar et de Versailles laissent leur empreinte à Mlomp

Pour leur voyage d'études, des étudiants du Collège Universitaire d'Architecture de Dakar (CUAD) et leurs partenaires de l'Ecole de Versailles (en France) ont choisi Mlomp, une localité chef-lieu de commune du même nom du département d'Oussouye, pour matérialiser une partie de la théorie acquise dans les salles de classe sur le terrain.

Apres la construction de toilettes écologiques pour les ménages vulnérables de Mlomp, dans le département d'Oussouye, des étudiants du Collège Universitaire d'Architecture de Dakar (CUAD) et leurs partenaires de l'Ecole de Versailles ont érigé dans un abri une «halle de marché» pour transcender les difficultés de quelques femmes marchandes qui vendaient et exposaient sous le soleil, au bord de la route. Une belle initiative appréciée par le maire de la commune de Mlomp, Idrissa Senghor, qui a renouvelé toute sa gratitude à l'endroit de ses hôtes.

«C'est depuis l'année dernière que nous avons entamé ce partenariat. Au-delà du voyage d'études, ils ont décidé de nous laisser quelque chose. C'est ainsi que, l'année dernière, ils ont construit, avant de partir, des toilettes pour certaines ménages. Cette année, ils se sont penchés sur un abri pour protéger ces braves dames pour l'écoulement de leurs produits. L'activité peut sembler banale, mais elle a un impact patent dans le quotidien de ces femmes qui disposent de ce petit marché...», a laissé entendre le maire de la commune de Mlomp.

Ce sont une trentaine d'étudiants qui s'activaient dans la construction de cette halle de marché entièrement réalisée avec les matériaux locaux. Avec de la paille de Mlomp, du bambou et avec de la terre sur place, ces étudiants ont pu réaliser cette petite halle à l'heure des enjeux climatiques. Une expérience très enrichissante pour les étudiants, déclare Mouhamadou Nabi Kane, Directeur du CUAD qui tient à préciser ceci : «Nous venons pour apprendre des populations ; nous ne venons pas pour transmettre des connaissances...»

Selon M. Kane «à l'heure où l'on parle des enjeux climatiques, toutes les nations cherchent à trouver des solutions pour tout ce qui concerne l'efficacité énergétique et l'architecture bioclimatique. Ces enjeux étant aujourd'hui très importants, les solutions sont à trouver localement. Et nous avons aujourd'hui, ici dans nos villages, des solutions qui doivent être exploitées afin que les gens puissent les appliquer. Les matériaux doivent être localement disponibles c'est-à-dire ces matériaux sont aussi bien géo-sources que bio- sources. Exploiter le savoir faite local pour produire une architecture. L'objectif, c'est de permettre aux jeunes d'être encrés dans la culture locale et d'apprendre des gens comment intéresser les jeunes à voir autrement l'architecture...», a martelé le responsable de l'Ecole d'Architecture de Dakar.

Les pensionnaires du «marché» de Mlomp ont exprimé toute leur satisfaction. Offrir à ces femmes un cadre beaucoup plus accueillant et les sortir un peu de la précarité, c'est le pari que se sont fixés ces architectes, comme l'ont si bien souligné Guillaume Ramillien, Professeur au Collège d'Architecture de Versailles, qui a accompagné la dizaine d'étudiants venus de France (Versailles) qui n'a pas manqué de rendre hommage à leurs partenaires. Le temps de leur séjour d'une dizaine de jour, ces étudiants «futurs» architectes, venus de Dakar au Sénégal et de Versailles en France, et sous la houlette de Madame Annie Jouga, ont pu s'imprégner de la culture locale, tout en laissant une belle empreinte dans cette localité du «Kassa» ; Mlomp qui a fini de sceller des liens forts avec ses «amis architectes».

Une visite d'études qui s'est achevée par une visite rendue au grand architecte Cheikh Ngom, chez lui, à Ziguinchor. L'homme très âgé a revu ces jeunes architectes chez lui, au quartier Escale à Ziguinchor. Son long parcours en tant qu'architecte en passant par ses nombreuses réalisations dont l'imposante infrastructure du siège de la BCEAO à Dakar, la mosquée de la divinité, la fenêtre Mermoz, entre autres, ont permis aux étudiants de mieux appréhender les facettes de ce beau métier d'architecte.