Sénégal: Publication du rapport Ofnac 2022 - 09 dossiers mentionnés dans le rapport 2021 remis au Procureur

L 'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a procédé hier, jeudi 25 avril, à la publication de son rapport d'activité pour l'année 2022. Dans ce nouveau rapport, l'Ofnac informe que certaines affaires, au nombre de 09 et dont la plupart concerne des responsables de l'ancienne coalition au pouvoir, mentionnées dans son rapport d'activités de l'année 2021, ont connu leur dénouement durant l'année 2022, suite à leur examen par l'Assemblée de l'OFNAC.

Au nombre total de 09 rapports d'enquête, toutes ces affaires qui concernent pour la plupart des élus de l'ancienne coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, ont été transmis aux autorités judiciaires chargées des poursuites. Il faut préciser que bon nombre de ces dossiers ont été instruits suite à des plaintes de dénonciations auprès de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). C'est le cas du dossier concernant le maire de la commune de Sindia, Thierno Diagne, maire de la commune de Sindia et membre de l'ancienne coalition au pouvoir. Le 10 janvier 2017, l'Ofnac a été saisi d'une dénonciation anonyme portant sur des malversations supposées dans sa gestion. Dans cette lettre de dénonciation, le maire Thierno Diagne est accusé de détournement de deniers publics, d'escroquerie portant sur des deniers publics et de blanchiment de capitaux à l'occasion du versement, par la Coopérative d'habitat des agents de la Sonatel. Après délibération lors de sa séance du 13 avril 2022, l'Assemblée de l'Ofnac a décidé́ de transmettre le rapport d'enquête le concernant au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thiès.

Les autres dossiers transmis à la justice par l'Ofnac après délibération de son Assemblée relevées dans ce rapport 2022 sont entre autres, celui du président de la Chambre des métiers de Diourbel qui est entre les mains du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel. Il y a aussi l'affaire du maire de la Commune de Faoune, Ibrahima Ba qui est remis au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sédhiou de même que celle relative à des faits de corruption et de vente illégale de terrain impliquant Donacien Kanfany qui est aussi déposée sur la table du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor.

Outre ces affaires, il y a aussi celles concernant le maire de la commune de Pékesse dont le rapport d'enquête a été déposé sur la table du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thiès. Toujours dans cette liste des dossiers validés par l'Assemblée de l'Ofnac et remis à l'autorité judiciaire, il y a l'Affaire de détournement de deniers publics, de faux et usage de faux, d'occupation de terrain sans droit ni titre, de comptable de fait et de faute de gestion impliquant Mamadou Sow maire de la commune de Gandé. Après en avoir délibèré lors de sa séance du 11 août 2022, l'Assemblée de l'Ofnac a décidé de transmettre le rapport d'enquête de cette affaire au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Louga.