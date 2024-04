Madagascar: Andriananahary, le Dieu unique suprême des Vazimba

Alfred Grandidier, dans le Bulletin du comité de Madagascar, en 1898, en présentant les Vazimba de Madagascar, met en exergue que par « l'aspect physique, les moeurs, la langue, la tradition, les Vazimba se rattachent à la grande famille malgache et l'origine indonésienne me semble démontrée.

Les Hova sont des métis de Malais et de Vazimba avec prédominance de ce dernier élément. En effet, c'est surtout chez certains Andriana, qui sont les descendants des conquérants, que l'on retrouve les traits si caractéristiques de la race malaise qui est venue se superposer à la race indonésienne, à une époque relativement récente, il y a probablement dix siècles ».

Cependant, souligne l'académicienne Ramisan-drazana Rakotoariseheno, en citant certains ouvrages parus sur les Vazimba (lire précédente Note), le scientifique Raymond Decary réfute en 1959, la thèse d'Alfred Grandidier. Pour sa part, il attribue une origine africaine aux Vazimba. Il argumente : « S'ils paraissent avoir été les premiers habitants de Madagascar, on ne voit pas pourquoi, s'ils formaient une peuplade de pêcheurs marins, ils ne seraient pas restés sur le littoral. Il leur eût été plus facile, comme leurs ancêtres des atolls, de vivre sur la côte. » Selon l'auteure de la communication sur Nos ancêtres les Vazimba, Decary a semblé ignorer que les Vazimba ont été partout, et que s'ils ont été ichtyophages, c'est qu'ils sont des végétariens et ont recours à la cueillette plutôt qu'à l'agriculture. « Ce qui est le régime alimentaire des grands devins, chamanes et prêtres de par le monde. »

Selon l'auteure de l'étude, les Grandidier, père et fils, quand ils traitent la religion des Malgaches, et malgré leur a priori d'occidentaux sur les « petites superstitions des Malgaches », soulignent bien les spécificités propres aux Malgaches, à savoir la croyance en un Dieu unique suprême, Créateur du ciel et de la terre et qui reste dans sa sublimité. « Les Malgaches sont monothéistes. On ne trouve exprimé nulle part l'idée de plusieurs Andriananahary le Dieu suprême, alors que les Zanahary ou autres Andriamanitra sont innombrables, et qui seraient appliqués aux talismans et aux mânes des ancêtres, et même au souverain régnant... À Madagascar, il n'y a ni temples, ni idoles, ni même de prêtres. »

Ramisandrazana Rakotoariseheno renchérit que le vocable Zanahary, par la suite, a été perverti par les missionnaires qui a semé sciemment la confusion pour mieux attaquer « un polythéisme qui n'a jamais existé en tant que plusieurs dieux concurrents ». Elle explique qu'Andria-nanahary, « le Seigneur qui a eu le pouvoir de créer », Dieu Suprême, semble être un héritage des plus anciens Vazimba.

En revanche, le culte des ancêtres est fondé sur l'acceptation que ces derniers deviennent « des êtres divins ayant acquis une puissance surnaturelle par leur relation avec Dieu et qui ont un caractère sacré ». C'est à ces « divinités secondaires », avec ceux des esprits de la nature et les génies composant la surnature, qu'ils s'adressent dans les cas graves, « après avoir toutefois prononcé respectueusement en premier le nom d'Andriananahary ».

Elle poursuit que les traditions hova nous apprennent que le fond de la population de l'Imerina est formé de Vazimba, en soulignant la vénération et la crainte superstitieuse des Merina vis-à-vis des « Vatom-bazimba ». Elle cite alors quelques auteurs. D'abord, T. Solondraibe (1987) : « Les tombes Vazimba se trouvent dans les vallées et bas-fonds, sur les cols, versants des collines et bordures des rivières.

De petits amas de pierres sur les cols des collines, les lieux de passages et les gués des rivières sont le plus souvent des hauts-lieux des Vazimba et des lieux sacrés de leurs âmes. Les vatolahim-bazimba sont des pierres levées de 40cm à 1m, et sont des témoins de la primauté du culte des ancêtres. » Ensuite, Jesse Rainihifina : « Aucun sacrifice de zébus ne se faisait sur les tombes des Vazimba. »

Par ailleurs, on attribue aux Vazimba la plupart des maladies et des événements malheureux. Cette vénération n'est pas du remord, mais elle est la conséquence du fait que la masse de la population du Centre est formée de leurs descendants, plus ou moins mêlés avec les conquérants de la dernière vague de migrants (Alfred Grandidier). Berthier rappelle en 1898, l'existence des Vazimba vivant à côté des groupes Mikea, Antanandro, Sakoambe dans tout le Menabe, à l'époque où la région s'appelait Antsakoambe avant l'arrivée de la dynastie Maroseranana.

Le capitaine Defoort, en novembre 1907, rappelle encore que les Vazimba seraient les autochtones. Rasamoel Voaramasiaka, prospecteur minier qui voyage dans le Bemaraha, a été l'hôte des Vazimba Behosy. Il raconte l'aide qu'ils lui ont apportée, aussi bien dans ses recherches que dans ses tribulations de vahiny. Quoique les Behosy l'aient tout de suite reconnu comme ayant des ancêtres Vazimba, en étant un Antairoka.