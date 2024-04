Congo-Brazzaville: Francophonie - L'AUF entend harmoniser les formations doctorales dans les universités

L'Agence universitaire de la francophonie (AUF) de Brazzaville organise un atelier de formation des formateurs en encadrement doctoral et en andragogie au profit des enseignants des universités Marien-Ngouabi et Denis-Sassou-N'Guesso situées respectivement à Brazzaville et Kintélé dans le département du Pool. Il est question pour les organisateurs d'harmoniser les pratiques en matière de formation doctorale dans les universités des pays francophones.

L'université Marien-Ngouabi compte près de 2000 enseignants, vacataires et enseignants permanents inclus. On a sélrctionné 17 participants pour cette formation des formateurs. La vice-présidente de cette université les a remerciés d'avoir répondu présent à cet atelier dont le sens fera date dans l'histoire universitaire de Brazzaville. « Votre présence dans cette salle présente l'intérêt que vous accordez à cette formation des formateurs en encadrement doctoral et andragogie qui s'ouvre ce 22 avril. Une formation qui est très importante pour nous en tant que formateurs pour pouvoir former les autres », a affirmé la vice-présidente de l'université Marien-Ngouabi, en insistant que les enseignants ont besoin de cette formation.

Il s'agira de remédier au manque de ressource et de formations spécialisées pour les encadreurs qui sont des défis auxquels l'encadrement doctoral et l'andragogie au Congo comme ailleurs font face. Les formateurs retenus pour encadrer ces enseignants aborderont les questions d'aspects légaux et éthique de l'encadrement, des meilleures pratiques pour soutenir les doctorants dans leurs recherches, comment gérer des situations complexes et des crises potentielles, des techniques pour développer l'autonomie des doctorants, maintenir leur motivation. « L'encadrement doctoral n'est pas à dissocier de la recherche, or l'état de la recherche au Congo, tel que présenté dans le rapport sur les états généraux de la recherche, rapport réalisé par l'AUF, souligne l'importance cruciale d'un encadrement de qualité pour stimuler l'innovation et la production scientifique », a indiqué le directeur régional de l'AUF, Alain Kiyindou, à l'ouverture des travaux.

Aussi a-t-il rappelé que « l'encadrement doctoral est un élément central de la formation doctorale, contribuant à la réussite académique et professionnelle du doctorant tout en enrichissant la communauté académique globale par la production de recherche originale et de qualité ». Rappelons que le bureau national de l'AUF a été installé à Brazzaville le 7 mars 2006. Il mène des actions en lien avec leurs différents axes que sont la transformation numérique et gouvernance universitaire ; employabilité et entrepreneuriat ; réseautage et coopération internationale ; la formation des formateurs et innovation pédagogique ainsi que recherche et valorisation.