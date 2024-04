Congo-Brazzaville: Bassin du Congo - Appel à projets pour la création de « Laboratoires vivants » d'éco-innovation

Catalyser l'éco-innovation pour faire émerger des solutions inclusives pour une agriculture durable et façonner un meilleur paysage dans les pays du bassin du Congo, tel est le sens de cet appel à projets lancé par l'Organisation internationale de la francophonie(OIF) en faveur des jeunes chercheurs, entrepreneurs et décideurs africains.

L'agriculture, dit l'OIF, est au coeur du développement socio-économique du Bassin du Congo, jouant ainsi un rôle vital dans la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et la préservation de l'environnement. Par contre, les défis liés au changement climatique, à la dégradation des sols et la pression croissante sur les ressources naturelles exigent une transition vers des pratiques agricoles durables. Les pays du Bassin du Congo sont, par ailleurs, confrontés à une série de défis à surmonter, notamment des ressources surexploitées, des infrastructures inadaptées, des problèmes environnementaux tels que la déforestation, la pollution, les systèmes inappropriés de gestion des déchets, dont les effets du changement climatique exacerbent cette situation, rendant d'autant plus urgente la recherche des solutions durables et inclusives dans le secteur agricole, considéré comme le principal levier socio-économique de cette région.

Aussi, indique l'OIF, dans ce paysage mondial en constante évolution, l'éco-innovation est considérée comme levier pour relever les défis socio-économiques et environnementaux afin de créer un avenir plus durable qui se reposera sur le développement et la mise en oeuvre de nouvelles idées, nouveaux procédés, de nouveaux produits et de nouveaux services qui visent à réconcilier la poursuite du progrès, tout en préservant la plante pour les générations futures. Pour relever ces défis socio-économiques et environnementaux majeurs auxquels la région du Bassin du Congo est confrontée, il est impératif de développer des solutions inclusives et participatives qui s'adaptent aux réalités de terrain, des projets d'innovation collaborative menés dans des environnements réels qui permettront ainsi de tester des pratiques et des technologies innovantes répondant aux besoins urgents qui favoriseront la transition vers des actions climatiques efficaces.

Dans ce sens, le concept de "laboratoires vivants" fera émerger une approche novatrice pour accélérer le développement de pratiques et de technologies durables qui offrira une opportunité unique pour résoudre ces problématiques et susciter un changement collectif positif en exploitant la créativité des divers acteurs, notamment les chercheurs, entrepreneurs, décideurs et bien d'autres. Ces laboratoires vivants seront donc des espaces d'innovations, de démonstrations et d'apprentissage pour promouvoir des pratiques agricoles en Afrique-centrale.

A travers ce programme de soutien, l'OIF veut contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable ; en particulier les objectifs liés à la faim zéro ; à l'action climatique et à la conservation de la biodiversité ; créer des plateformes de partage de connaissances, de renforcement des capacités et de transfert de technologies ; promouvoir l'adaptation et la mise à l'échelle de pratique durable de technologie et de solution agricoles qui améliorera la productivité, la résilience et la gestion de systèmes d'innovation en Afrique centrale autour de l'agriculture durable pour donner aux acteurs locaux les moyens de développer et de commercialiser des produits et services éco-innovations. Les candidats peuvent consulter le site repac@francophonie.org pour plus de détail.