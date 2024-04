Afrique: « Conférences des auteurs » - Le rendez-vous des écrivains africains francophones

La première édition de la Conférence des auteurs africains francophones, qui se tiendra le 27 avril à l'ambassade du Gabon à Paris en France, permettra de promouvoir et de valoriser les écrivains africains, tout en mettant en avant leurs aspirations dans une dynamique de partage et d'échange d'expérience.

Organisée à l'initiative de Marcelle Nguiema et Michelle Kameny, la première édition de la conférence des auteurs africains francophones indépendants qui intervient quelque temps après le salon africain du livre de Paris qui se tient chaque année marquera un tournant décisif dans la valorisation et la promotion de la littérature africaine francophone. Evénement unique, cette rencontre rassemblera les écrivains africains francophones de tous les horizons pour célébrer la richesse et la diversité de leurs contributions pour la littérature mondiale.

Au coeur de Paris, cette première édition se présente comme une plateforme d'échange, de partage d'expérience et de reconnaissance des talents africains. Elle offrira ainsi une visibilité sans précédent aux auteurs africains francophones. L'importance de cet événement pour la littérature africaine francophone réside dans sa capacité à mettre en lumière les oeuvres et les voix africaines souvent sous-représentées sur la scène littéraire, en offrant un espace pour discuter des défis, partager des inspirations et explorer des opportunités afin de développer et diffuser la littérature africaine.

%

Sur le thème "Ecrire : inspirations, défis et opportunités pour les nouveaux auteurs", cette conférence reflète des réalités complexes et des perspectives enrichissantes de la création littéraire dans le contexte africain francophone pour encourager les échanges profonds sur les sources d'inspiration des auteurs, les obstacles que les auteurs africains rencontrent dans la quête de leur reconnaissance et les multiples opportunités qui s'offrent à eux dans un monde en constante évolution. L'événement proposera un programme riche et varié, conçu pour répondre aux besoins et aux attentes des auteurs africains francophones. Les activités prévues s'articuleront sur plusieurs formats, offrant ainsi aux participants une occasion d'apprendre, de partager, de resauter et des panels de discussion animées par des auteurs de renom, des éditeurs, des critiques littéraires et les acteurs-clés de l'industrie du livre.

Aussi sont-ils prévus au cours de cette édition des ateliers interactifs qui permettront aux participants de développer leurs compétences et de s'enrichir mutuellement à travers des sessions pratiques sur les techniques d'écriture créatives et les stratégies narratives ; les conseils pour naviguer dans le monde de l'édition du livre et du droit d'auteur, l'utilisation des réseaux et des plateformes numériques pour promouvoir leur travail. La conférence accueillera également la remise du prix Elam du jeune écrivain africain francophone. Ce prix vise à identifier et soutenir les futurs écrivains âgés de 10 à 18 ans, dont les gagnants bénéficieront d'un parrainage par des écrivains pour peaufiner leurs textes en vue d'une publication officielle.