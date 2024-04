Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Vivre l'amour au fil des jours dans le couple et dans la famille » de l'abbé David Ntelombila

Publié aux éditions LMI à Pointe-Noire au Congo, cet essai de théologie met en valeur la vie conjugale et familiale comme socle de la vie en société.

La réflexion de l'abbé David Ntelombila porte sur douze chapitres en abordant plusieurs thématiques liées à la vie conjugale et familiale. Le premier chapitre met une lumière sur le sens des mots génériques amour, couple et famille, suivant la vision morale chrétienne. L'amour conjugale se vit dans le contexte chrétien, c'est-à-dire selon la Bible, entre un homme et une femme en vue de la procréation et de partager la joie d'être ensemble au cours de leur pèlerinage terrestre. Seul la mort devrait normalement séparer un homme et une femme unis dans le mariage car le vrai amour ne s'éteint jamais. Il doit être tout le temps entretenu par des gestes de tendresse, d'affection et d'amitié au quotidien.

Dans les autres chapitres, l'essayiste s'attelle à promouvoir les qualités de l'amour véritable, pilier du bonheur et de l'épanouissement des couples et des familles. D'où quelques sous-titres assez révélateurs : l'amour centre de tout ; comment renouveler l'amour au quotidien ; la volonté d'aller plus loin ; le rôle de la rencontre sexuelle ; le pardon dans le couple ; apprivoiser les différences ; le foyer une communauté qui prie ; transmettre des valeurs ; etc.

Voilà autant de méditations qui édifient sur la vie conjugale et font de ce volume de 210 pages un vade-mecum proposant des conseils pratiques et réfléchis pour la protection morale des couples et des familles face aux vents contraires qui semblent les fragiliser de l'intérieur comme de l'extérieur. Ce qui fait dire au préfacier abbé Albert Nkoumbou : « Voilà un océan houleux, vaste, sans horizon précis, dans lequel "Vivre l'amour au fil des jours...", est plus qu'une simple bouée de sauvetage pour le couple et la famille », (Page 12). Ce livre est, en effet, le fruit d'une longue expérience pastorale du prêtre aux côtés des couples et des familles dans la patrie de l'auteur et sous d'autres cieux. Son message est destiné aux couples, aux fiancés, aux jeunes comme aux adultes, de même qu'aux conseillers ou accompagnateurs des couples et des familles.