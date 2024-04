Congo-Brazzaville: Semaine de la mode 2024 - « Thrifty » partagera les bases de l'upcycling

Dans le cadre de la Semaine de la mode qu'organisera du 14 au 18 mai l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville, un atelier en « upcycling » sera proposé gratuitement par la marque Thrifty. Les candidats intéressés résidant dans la capitale congolaise sont invités à postuler au plutard le 30 avril.

« Thrifty », un collectif d'activistes de la mode éco-fashion, proposera un atelier durant lequel il outillera les participants à l'action de récupérer des tissus ou des vêtements déjà existants, dont on ne se sert plus afin de les valoriser, en fabriquant des vêtements de qualité ou d'utilité supérieure à leur état d'origine. Pour cet atelier, uniquement quinze candidats seront retenus.

Les inscriptions sont en cours à l'accueil de l'IFC. Comme critères de sélection, on note : être âgé de 18 à 30 ans ; avoir quelques bases en coupe et couture ; avoir quelques notions en recyclage de vêtement et enfin être assidu. Après la sélection des candidats, la formation se fera en amont du festival, à savoir du 6 au 11 mai à l'IFC.

Par ailleurs, l'inscription des mannequins à ce rendez-vous de la mode est également actuellement ouverte à l'accueil de l'IFC où les candidats pourront avoir plus de détails concernant les éléments à fournir. Après cette étape, un casting est prévu pour le 4 mai en vue de sélectionner les candidats qui se seront démarqués à l'issue des différentes déambulations.

%

Pour l'IFC, cette opportunité est fortement à saisir en vue de se vendre et attirer l'attention des créateurs qui prendront part à l'événement, mais également des photographes et managers présents. Une occasion surtout pour les mannequins en herbe.

Pour le casting, l'IFC stipule que les hommes devront notamment être en débardeur blanc, jean noir et chaussures. Les femmes seront plutôt sans maquillage, cheveux naturel, débardeur blanc, short ou cycliste noir avec des talons aiguilles. Au nombre des stylistes retenus figurent, entre autres, Yok creation, Elikia couture, Sano design, Trancend, Alina Saw, Cherry Essam, Kintambala ya mboka, etc.

Cette année, la 3e édition de la Semaine de la mode se tient sur le thème « Brazza la verte : quand le style rencontre la durabilité ». Au programme des sorties de collection ; défilés de collection prêt-à-porter ; conférences ; performances des sapeurs et un village de la mode dénommé « Zando » qui réunira de la maroquinerie, l'artisanat, la joaillerie, la cordonnerie et la couture ; ainsi que des ateliers.