Afrique: Sommet Iran/Afrique - Lepays présent à la deuxième édition

Le deuxième sommet Iran-Afrique se déroule du 26 au 29 avril à Téhéran, dans la capitale iranienne. Plus de trente pays membres de l'Union africaine dont la République du Congo prennent part à cette rencontre qui est considérée comme une opportunité pour contribuer au développement de l'exportation de biens et de services techniques et d'ingénierie.

Le Congo est représenté à ce sommet par son ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes. Sa participation à ce sommet permettra au Congo de redynamiser sa politique de réindustrialisation.

Ce sommet est, en effet, une occasion cruciale pour le ministre de rencontrer des hauts responsables iraniens, des opérateurs des secteurs public et privé, ainsi que des représentants d'autres pays africains afin d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat et d'investissement. Le sujet lié au développement de l'industrie automobile au Congo fait également partie des priorités d' Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes.

Le deuxième sommet international Iran-Afrique est un événement majeur pour renforcer la coopération économique et industrielle entre l'Iran et les pays africains. Des représentants de plus de 40 pays du continent sont attendus à cette rencontre pour discuter des opportunités de partenariat et d'investissement. Il est prévu des rencontres à travers des panels et des visites au sein des entreprises iraniennes et autres structures gouvernementales.

%

L'adjoint du chef de l'Organisation iranienne de promotion du commerce international, Mohammad Sadeq Qannadzadeh, a annoncé que l'Iran et les États africains ont de grands potentiels qui devraient être exploités pour renforcer la coopération dans les domaines commercial et économique.

Selon lui, l'Iran peut coopérer avec les pays africains dans divers domaines, notamment l'agriculture, la culture extraterritoriale, l'importation de matières premières pour la production et autres. « Compte tenu de la grande spécialisation et des capacités des entreprises iraniennes dans les domaines du pétrole, du gaz et de la pétrochimie, les entreprises africaines participeront au sommet pour mener des négociations au niveau des experts dans ces domaines », a ajouté Mohammad Sadeq Qannadzadeh à l'ouverture de cette rencontre.