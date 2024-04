Sénégal: Report du 15e Dak'art - 'Une décision murie et réfléchie' (secrétaire générale)

Dakar — Le report de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'art), initialement prévue du 16 mai au 16 juin 2024. à la période du 7 novembre au 7 décembre de la même année, est "une décision murie et réfléchie" par le gouvernement du Sénégal, a déclaré sa secrétaire générale, Marième Ba..

"C'est une décision murie et réfléchie, sage et très bonne", a-t-elle réagi dans un entretien téléphonique avec l'APS.

La secrétaire générale de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'art) explique que "les nouvelles autorités veulent prendre du temps vue l'envergure et le rayonnement du Dak'art à travers le monde".

Marième Ba a ajouté que cette décision "louable" des autorités a été prise sur proposition du comité d'orientation présidé par le notaire Me Amadou Moustapha Ndiaye, par ailleurs collectionneur d'art.

Mme Ba a rappelé que la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar est une manifestation étatique à laquelle sont conviés les artistes, les commissaires, le secteur privé et institutions et toute la communauté artistique.

"Ce report, par-delà les contraintes et les aléas induits par le contexte national et international, tient à la volonté des nouvelles autorités en charge du secteur d'organiser la Biennale dans des conditions optimales à la hauteur de son envergure et de sa réputation de rendez-vous historique des amateurs d'art du monde", a déclaré Khady Diène Gaye, nouvelle ministre en charge de la Culture, dans un communiqué transmis à l'APS.

Dans le même document, elle dit maintenir le même schéma organisationnel qui a été défini autour du thème général "The Wake" (L'éveil, le sillage), sous la direction artistique de la commissaire Salimata Diop.

La programmation de l'exposition officielle "In" et les "Off" ainsi que les pays invités d'honneur, à savoir les États-Unis d'Amérique et le Cap-Vert sont aussi retenus.