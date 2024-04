Congo-Kinshasa: Beni - Controverse autour d'un ancien député présenté comme faisant partie des ADF qui ont attaqué Ngite

Jean-Paul Ngahangondi, député provincial du Nord-Kivu entre 2019 et 2023, a été arrêté et placé en détention depuis jeudi 25 avril à Beni par les FARDC. Il est accusé par l'armée d'avoir fait partie du groupe des ADF qui ont attaqué la localité de Ngite, située à 17 Km de la ville de Beni.

Devant des journalistes locaux, Jean-Paul Ngahangondi a été présenté par le porte-parole sortant des opérations Sokola 1, le capitaine Anthony Mwalushay, comme l'un de deux capturés pendant les combats à Ngite entre les ADF et la coalition des armées congolaise et ougandaise.

« Puisque je vous ai parlé de deux capturés pendant les opérations, nous avons monsieur Ngahangondi Jean-Paul. On l'a trouvé dans l'embuscade du côté des ADF », a argumenté le capitaine Anthony Mwalushay.

Ces accusations sont rejetées par Jean-Paul Ngahangondi.

En fait, quelques heures plus tôt, M. Ngahangondi était présenté par l'armée ougandaise à un autre groupe des journalistes comme rescapé de l'attaque.

« Quand je revenais de Beni, arrivé juste en face du camp de nos militaires FARDC, je me suis retrouvé dans une situation incompréhensible : des coups de feu partout. Et lorsque je voulais retourner, je suis tombé. C'est comme ça que les militaires FARDC et UPDF sont venus me récupérer pour me protéger et continuer avec les opérations », explique à son tour Jean-Paul Ngahangondi.

Depuis jeudi, Jean-Paul Nagahangondi est détenu par les FARDC.

Deux combattants ADF ont été tués et un autre capturé lors de cette attaque mercredi 24 avril soir à Ngite.