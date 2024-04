Madagascar: Pure play Football League - La commission de discipline repousse les Play-offs

Annulés et reportés. L'association des Clubs de football élite de Madagascar (Cfem) a dû repousser la date des Play-offs et Play-out de la Pure Play Football League. Les quarts de finale aller sont prévus dimanche.

Le calendrier a été publié en début de semaine. Après sa réunion de mercredi, la commission de discipline (Codis) de la Fédération malgache de football, composée de cinq membres et présidée par Tiana Petera Clara Ravaohantasoa, a envoyé une lettre demandant au président du Cfem, Henintsoa Rakotoarimanana, de reporter les matchs prévus ce week-end : « ... Concernant les réserves reçues à notre niveau, le comité exécutif a décidé que les matchs du 27 et du 28 avril seront reportés ultérieurement, en application des dispositions de l'article 40, alinéa 1.M du statut de la Fédération malgache de Football », peut-on lire dans la lettre signée par la nouvelle secrétaire générale, Ormyan-Do Larrah Nanou Rasolonjatovo.

Le Cfem a publié un communiqué le même soir. « Nous sommes dans l'obligation de reporter la date des prochaines échéances, notamment les Play-offs, ... pour une date qui sera confirmée ultérieurement... ». « Nous ne sanctionnons pas les joueurs ou les clubs, nous appliquons tout simplement le règlement de compétition. Nous avons publié le calendrier et le ou les clubs absents le jour du match, devraient être disqualifiés », réitère le président du Cfem.

Le souci de ce dernier et de ses collaborateurs est qu'il n'y aura plus assez de temps pour boucler le championnat avant la date limite d'engagement, le 30 juin, de notre représentant à la Ligue des champions africaine. De plus, il serait probable qu'après la décision de la Codis, les clubs sanctionnés pourraient, plus tard, faire appel à la commission de recours. Et l'histoire pourrait monter jusqu'au Tribunal arbitral du sport. Bref, la décision de la Codis est donc très attendue par plus d'un.