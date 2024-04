Ile Maurice: L'hôpital de Flacq dans un état à rendre malade

Le secteur de la santé continue à susciter des grandes préoccupations. Que ce soit du côté des employés ou de celui des patients eux-mêmes. Alors que le dossier des conditions d'hygiène dans différents établissements hospitaliers a défrayé la chronique l'année dernière, plusieurs sources de l'hôpital de Flacq soutiennent que le ministère de la Santé semble n'avoir tiré aucune leçon des doléances et critiques à son égard.

C'est avec photos à l'appui que l'on explique que ce n'est pas chose facile de travailler à l'hôpital de Flacq et que, de ce fait, le corps médical essuie chaque jour des critiques venant des patients et de leurs proches sur l'hygiène et la qualité des services. «Rien qu'en mettant un pied dans cet hôpital, vous allez être extrêmement choqué par l'odeur qui émane des lieux. Puis, partout est sale et on dirait que ce n'est pas entretenu. Les couloirs sont dans un piteux état. Il y a de la poussière partout. Même sur les rebords des fenêtres. On parle là de la santé des gens. On ne peut pas offrir de tels services. C'est inacceptable», indique le parent d'une patiente admise depuis quelques jours. D'ajouter qu'il n'y a qu'à voir l'état des ventilateurs. Ils semblent n'avoir pas été dépoussiérés depuis des décennies.

Notre interlocuteur fait aussi ressortir qu'il ne comprend pas comment on peut utiliser des équipements qui sont dans un état délabré. Comme les chaises et les porte-sérum. «Il y a même une sorte de liquide jaune sur le mur. On ne sait pas s'il s'agit de vomi ou autre. Mais cela semble ne déranger personne dans l'enceinte de l'hôpital et la parole des patients ne fait aucun effet.» Mais ce qui a fait encore plus réagir ceux qui ont fait parvenir les photos, ce sont les deux réservoirs d'eau qui se trouvent à l'extérieur de l'hôpital de Flacq.

%

«On ne sait pas s'ils sont en utilisation mais si tel est le cas, cela poserait aussi un problème quant à l'hygiène. Il faut procéder à un grand nettoyage pour rassurer tout le monde.» On nous explique que plusieurs familles ont approché les infirmiers pour se plaindre de la qualité du services et du manque d'hygiène mais qu'au fil des mois, il n'y a eu aucune amélioration.

Si ces réservoirs d'eau sont en service, on doit craindre pour la santé des malades.

Du côté de ces derniers justement, l'on explique qu'ils ne peuvent pas grand-chose à leur niveau. Si ce n'est que de faire remonter les doléances, mais que ce n'est pas à eux de prendre des décisions. Nous avons sollicité une source de l'hôpital qui soutient cependant qu'aucune plainte quant à l'hygiène n'a été faite officiellement jusqu'ici.

À savoir que le nouvel hôpital de Flacq, au coût de Rs 2,6 milliards, devra être opérationnel d'ici août. Mais toujours de sources bien renseignées, il se pourrait qu'il y ait un retard et que cette date soit repoussée car il manquerait plusieurs équipements pour son bon fonctionnement. «L'achat de ces équipements devrait prendre encore des mois, voire une année, avant d'être concrétisé. Attendons voir !»

Par quelle pirouette le ministère de la Santé va-t-il tenter de se dédouaner face à ces photos qui parlent d'elles-mêmes ?